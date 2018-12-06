Куйвашев поручил Казаковой до 14 декабря найти начальство для «КРСУ-2»

В Свердловской области официально создана Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В нем говорится, что учредителем организации от региона должно выступить МУГИСО. Оно должно утвердить устав АНО, зарегистрировать его и внести от имени области в качестве добровольного имущественного взноса 10 тысяч рублей.

Координацию работы нового агентства будет осуществлять другое министерство – инвестиций и развития. Ему поручено в срок до 14 декабря направить в МУГИСО предложения по кандидатам в органы управления новой структурой.

Напомним, о планах правительства по созданию Агентства по привлечению инвестиций впервые сообщил глава МУГИСО Сергей Зырянов 24 октября, обсуждая с профильным комитетом заксо изменения в программу управления госимуществом на 2018 год. Тогда он попросил у депутатов согласовать ему расходование всего 10 тысяч рублей – на первый взнос, но анонсировал, что на 2019 год агентству выделят из бюджета 262 млн рублей. К моменту обсуждения проекта бюджета в начале ноября эта сумма выросла до 300 млн рублей. Странно, но у депутатов заксо не возникло никаких вопросов по этому поводу, хотя, по мнению ряда экспертов в области создается фактически «КРСУ-2», и они не ждут от нового агентства ничего хорошего. «Будут сидеть 10-15 человек и получать наши денежки», – заявил ранее «Новому Дню» финансовый аналитик Виталий Калугин. Еще один эксперт, знакомый с ситуацией, предположил, что в АПИ наберут родственников высокопоставленных чиновников, которые будут пытаться заполнить строящийся рядом с выставочником «Экспо» конгресс-холл, куда область уже вложила несколько миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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