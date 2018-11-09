«Живопырка» Росселя, Ледовая арена, «КРСУ-2»: новые претенденты на бюджетные миллионы

Профильные комитеты заксобрания закончили подготовку заключений на проект областного бюджета-2019. Сегодня последними свое слово сказали депутаты из комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству: принимать проект в первом чтении надо, но во многих отношениях он их не удовлетворяет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поскольку именно этот комитет является профильным для проектов министерства инвестиций и МУГИСО, депутатам рассказали об этой части бюджета чуть более подробно, чем их коллегам. Замминистра финансов Наталья Вышегородская рассказала, что КРСУ на строительство конгресс-центра Экспо будет выделено 1,5 млрд рублей, на «Титановую долину» – около 600 млн, на строительство ледовой арены на месте телебашни – 300 млн рублей, агентству по привлечению инвестиций Свердловской области – 300 млн, управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» – 200 млн рублей.

Председатель комитета Альберт Абзалов сразу заявил, что его не устраивает слишком малый объем средств, заложенный на поддержку существующих промышленных предприятий, в частности, через фонд технологического развития промышленности. Его поддержала представитель областного минпрома Наталия Мартынова, заявившая, что министерство ждет поддержки от депутатов: «У наших промышленных предприятий не хватает оборотных средств, надо им помочь». Такое пожелание было внесено в решение комитета.

По тем тратам, на которые минфин не поскупился, у депутатов тоже возникли вопросы. Например, коммунист Александр Ивачев поинтересовался, зачем вкладывать бюджетные деньги в ледовую арену УГМК. «Я еще на стадии передачи им земельного участка спрашивал, будет ли область вкладывать бюджетные средства. Теперь мы видим, что начинаются вливания. Мы планируем сохранить нашу долю в 40%, или она будет размываться?», – спросил он. Глава МУГИСО Сергей Зырянов ответил, что пока соотношение долей 40 на 60 в АО «Ледовая арена» сохраняется, но конечная стоимость проекта еще не ясна.

Альберт Абзалов поинтересовался у Зырянова, прояснился ли с прошлого месяца вопрос о конечной стоимости строительства конгресс-холла. Оказалось, что нет: «Документы еще находятся на экспертизе. Замечаний у Росконгресса и ФСО достаточно много. Наверно, на выходе сумма достаточно приличная выйдет», – ответил и.о. главы МУГИСО.

Странно, но на этот раз у депутатов не возникло никаких вопросов по агентству привлечения инвестиций, хотя, по мнению ряда экспертов в области создается фактически КРСУ-2, и они не ждут от нового агентства ничего хорошего. «Будут сидеть 10-15 человек и получать наши денежки», – заявил ранее «Новому Дню» финансовый аналитик Виталий Калугин.

Что касается туристического кластера на горе Белой, то о нем мечтал еще губернатор Эдуард Россель, но дело почему-то шло медленно, за что Россель устраивал выволочки подчиненным еще в ноябре 2006 года: «По горе Белой я просто недоволен! Я уже отругал всех руководителей. Я бы не советовал вам слушать, как я их ругаю, – многозначительно заметил тогда Россель. – Есть деньги, есть все, но что-то не ладится! Для них этот комплекс – живопырка». Добавим, что в бизнес-среде «живопырками» тогда называли компании для прогона денежных средств. Осенью этого года губернатор Евгений Куйвашев одобрил концепцию туркластера «Гора Белая», а руководить им поставил уральского предпринимателя Леонида Гункевича, с именем которого связаны несколько сомнительных историй. Впрочем, эта сумма депутатов из промышленного комитета также не заинтересовала.

Напомним, на днях проект областного бюджета рассмотрел профильный комитет под руководством Владимира Терешкова. За одобрение проекта в первом чтении проголосовали все члены комитета. Вице-губернатор и министр финансов Галина Кулаченко поблагодарила их за такое решение. «Что, не ожидали?» – пошутил один из депутатов. Отметим, что обсуждение действительно было довольно оживленным, особенно в части ряда крупных статей расходов. Например, депутаты задали вопросы по финансированию «Титановой долины», строительства ледовой арены на месте телебашни, нового здания филармонии. И, наоборот – по ряду объектов, которые пока в бюджет не попали. Это новая школа в Сосьве вместо здания 1908 года, газификация сел, строительство котельных, школьных стадионов и так далее. Кстати, на урезание заявок муниципалитетов минфином обратили сегодня внимание и депутаты из комитета Абзалова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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