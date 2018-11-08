Бюджетный комитет заксо порадовал министра Кулаченко послушанием

Бюджетный комитет заксобрания сегодня одобрил в первом чтении проект бюджета области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проголосовали все члены комитета. Вице-губернатор и министр финансов Галина Кулаченко поблагодарила их за такое решение. «Что, не ожидали?» – пошутил один из депутатов.

Отметим, что обсуждение действительно было довольно оживленным, особенно в части ряда крупных статей расходов. Например, депутаты задали вопросы по финансированию «Титановой долины», строительства ледовой арены на месте телебашни, нового здания филармонии. И, наоборот – по ряду объектов, которые пока в бюджет не попали. Это новая школа в Сосьве вместо здания 1908 года, газификация сел, строительство котельных, школьных стадионов, снабжение расходными материалами больниц и так далее.

Галина Кулаченко заявила, что согласительной комиссии предстоит большая работа, и она надеется, что разочарованных не будет. «Потому что добавить всегда проще, чем убавить», – пояснила она.

Принятие проекта бюджета в первом чтении намечено на ближайший вторник, 13 ноября. Уже на следующий день начнётся работа согласительной комиссии, в которую войдут 30 депутатов и 30 областных чиновников.

Как уже писал «Новый День», доходная часть бюджета запланирована в объёме 239,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления 224,4 млрд, что на 13 процентов выше этого года. Расходы областного бюджета запланированы на уровне 245,7 млрд рублей, дефицит – 6,5 млрд, предельный размер государственного долга – 85,4 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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