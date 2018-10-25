Кулаченко представила проект бюджета-2019: есть риск потери доходов

В проект областного бюджета на 2019 год заложен рост доходов по сравнению с текущим годом, но существуют определённые риски.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании областного правительства министр финансов Галина Кулаченко. По её словам, доходная часть бюджета запланирована в объёме 239,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления 224,4 млрд, что на 13 процентов выше этого года. Однако, отметила Кулаченко, не все так просто.

«Надо отметить, что налог на прибыль достаточно нестабилен. У нас есть рискованные объёмы, так как на прибыль организаций влияет множество факторов, в том числе и внешнеэкономическая ситуация. Но пока на сегодняшний день прогноз такой», – заявила она.

Расходы областного бюджета запланированы на уровне 245,7 млрд рублей, дефицит – 6,5 млрд, предельный размер государственного долга – 85,4 млрд рублей.

Кроме того, по словам Кулаченко, несколько изменится финансовая политика по отношению к муниципалитетам. Существенно увеличивать объёмы финансовой помощи территориям областной центр не будет, но зато изменит нормативы отчислений от акцизных сборов. С нового года в местных бюджетах будет оставаться 20 процентов от акцизов на нефтепродукты и 50 процентов акцизов от продажи пива. По подсчётам минфина, это позволит увеличить доходы местных бюджетов на 5,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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