«Титановая долина» расторгает соглашения с четырьмя резидентами и намекает, что скоро понадобятся деньги на сети

ОЭЗ «Титановая долина» расторгает соглашения с четырьмя резидентами, которые не выполняют своих обязательств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом гендиректор «ТД» Артемий Кызласов сообщил сегодня на совещании в заксо. Процесс расторжения, по его словам, длительный, так как сначала резидентов должно проверить Минэкономразвития, дать заключение, что они не ведут активной деятельности, после чего с них через суд взимаются штрафы – добровольно их никто не платит.

Еще по двум резидентам «есть надежда», что они заработают, но существуют определенные сложности, отметил Кызласов. Например, у одного из них, с проектом производства титановых порошков, «отвалился» западный инвестор, и теперь компания занята поиском нового. Кроме того, ведутся переговоры с Евразом – сейчас, по словам руководителя ОЭЗ, холдинг решает, какой из двух своих проектов запустить на площадке «Титановой долины». Помимо Евраза, «ТД» ведет переговоры о заходе на салдинскую площадку Объединенной авиастроительной корпорации.

На второй площадке ОЭЗ, на Уктусе, сейчас ощущается нехватка электрических и газовых мощностей. «Хватит на якорного резидента и еще двух-трех, потом понадобится «расшивать» сети», – сообщил депутатам Кызласов. Чтобы решить эту задачу, необходимо около 3 млрд рублей. Но вопрос о том, кто и в каких соотношениях будет финансировать это строительство, пока окончательно не решен, вероятно, потребуется помощь правительства, а также привлечение внебюджетных средств. В будущем на уктусскую площадку планируется завести восемь резидентов, общий планируемый объем инвестиций – 5,6 млрд рублей. Пока из резидентов второй очереди достаточно открыто называют только УЗГА. Но, тем не менее, сегодня во время пресс-тура на промплощадку Уктуса сотрудникам СМИ даже не позволили сделать фотографии цехов – по словам представителей «долины», это было требование авиаторов.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о сроках поступления доходов от деятельности «Титановой долины» в бюджет Свердловской области, Артемий Кызласов ответил, что бюджетный эффект в деятельности ОЭЗ – не главное. «Наша задача – «расшивка» узких мест, создание условий для экономического роста, привлечение и сопровождение резидентов, создание рабочих мест. Планы своей работы мы ежегодно защищаем перед мининвестом и МУГИСО, у них к нам вопросов нет», – рассказал Артемий Кызласов, выразив удивление, что депутаты из бюджетного комитета спохватились только сейчас, когда встал вопрос о перечислении управляющей компании 40 млн рублей на операционную деятельность. «Эти деньги нам должны были перечислить еще в начале года», – заявил он.

Он также добавил, что не возражает против очередной проверки ОЭЗ областной Счетной палатой. Гендиректор «Титановой долины» пояснил, что окупаемость ОЭЗ напрямую связана с особенностями налогообложения резидентов. В первые годы работы они освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт. Фактически поступления идут только от социальных налогов и НДС.

Напомним, Счетная палата уже проверяла «Титановую долину» несколько лет назад. Результаты проверки были объявлены в январе 2015 года. Аудиторы решили, что с самого начала со стороны властей Свердловской области был установлен, скажем так, не самый четкий контроль за ходом строительства как инфраструктуры «Титановой долины», так и привлечения резидентов и выполнения ими своих обязательств. Сейчас ряд депутатов заксо требует провести новую проверку. Но принять какую-либо резолюцию по «Титановой долине» комитет заксо по промышленной политике сегодня не смог: на заседание пришли только двое из шести депутатов, Альберт Абзалов и Олег Корчагин – кворума не было. Повторное рассмотрение вопроса запланировали на пятницу, 9 ноября.

Екатеринбург, Верхняя Салда, служба информации

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