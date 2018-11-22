УК «Титановой долины» о расходах: 74 млн – на зарплату, 20 млн – на командировочные и связь (ДОКУМЕНТ)

Управляющая компания «Титановой долины» предоставила депутатам заксобрания список своих расходов и доходов на 2019 год.

Согласно документу, который разместил в соцсети депутат Александр Ивачев, УК просит деньги «на покрытие кассового разрыва», так как ее доходы запланированы в размере 60 млн рублей, а расходы – 162 млн. Самая крупная статья расходов – фонд оплаты труда: 74,151 млн рублей. В таблице указано, что ФОТ рассчитан на уровне зарплат госслужащих, и сюда не включены зарплаты работников, непосредственно строящих инфраструктуру ОЭЗ. На «коммуналку» планируется потратить 21,5 млн рублей, на обслуживание сетей и охрану – 22,7 млн рублей. Аренда офиса в БЦ «Высоцкий» обойдется в 4 млн рублей. Еще одна крупная статья расходов – текущая деятельность: командировочные расходы, связь, интернет, бухгалтерское и юридическое сопровождение – 20,5 млн рублей.

Сколько именно сотрудников компании получают зарплату из фонда объемом в 74 млн рублей, оперативно в «Титановой долине» ответить не смогли.

Добавим, позавчера на заседании рабочей группы по бюджету председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заявил, что 100 млн для УК «Долины» – это слишком много. «В прошлом году мы тоже начали со ста миллионов, а потом после торгов с депутатами – у меня нет для этого других слов – дошли до сорока. Вы можете мне объяснить, что это за финансовое планирование, если сумму расходов можно безболезненно урезать в два раза?! На что они там тратят деньги, в своей управляшке? Кто проверял их расчёты? Я считаю, что такой руководитель должен добровольно сложить полномочия, не дожидаясь проверки счётной палаты», – заявил Терешков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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