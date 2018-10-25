Депутаты устроили разнос топ-менеджеру «Титановой долины»: «Вы что, все проели?»

Счетная палата Свердловской области получит от заксобрания поручение провести полную проверку деятельности ОЭЗ «Титановая долина». Такое заявление сделал сегодня на заседании бюджетного комитета его председатель Владимир Терешков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты устроили разнос и.о. гендиректора «долины» Андрею Антипову, который пришел, чтобы отстоять выделение ей очередных бюджетных миллионов. По проекту поправок в бюджет 2018 года особой экономической зоне выделяется 310 млн рублей на строительство инфраструктуры и еще 40 млн – на текущие расходы управляющей компании. Против 310 млн депутаты не возражали, а вот 40 млн для менеджеров «Титановой долины» вызвали у них серьезные сомнения. По мнению членов комитета, документы, обосновывающие выделение этих денег, были подготовлены на редкость некачественно.

«Я категорически против выделения этих 40 миллионов», – заявил, в частности, депутат Михаил Клименко.

«Они ничего толком не обосновали! Вот я держу в руках таблицу – там некоторые позиции повторяются по два раза!» «Что вы там, все проели, что ли?» – возмутился депутат Алексей Дронов.

«Дайте нам внятную таблицу до понедельника, с подписями всех ответственных лиц, – потребовал Владимир Терешков и добавил, – Я говорил с председателем профильного комитета, Абзаловым. Он рассказал мне, что вчера они приняли решение дать поручение счетной палате, чтобы она провела тщательную проверку. Сколько у вас сейчас работающих резидентов? Три! А помните, что вы заявляли в самом начале? Там был список длиной на целую печатную страницу! Как всегда, когда речь заходит про «Титановую долину», вопросов больше, чем ответов. Будьте любезны к понедельнику подготовить внятные документы».

Даже после окончания заседания комитета Владимир Терешков долго не мог успокоиться. «Мы создавали «Титановую долину» не для того, чтобы постоянно вкладывать в неё деньги из бюджета. Мы вкладываем деньги уже много лет, и до сих пор не получили никакого финансового результата! Так не должно быть, они должны начать зарабатывать сами! – заявил он. – Сейчас они требуют 40 миллионов на «операционную деятельность», мы попросили обоснование этой суммы. Ответ, мягко говоря, задел нас за живое – настолько безграмотным он был. Это штрих, подтверждающий их безответственное отношение к работе с депутатами и бюджетными средствами. А ведь это не их деньги, это средства, заработанные гражданами Свердловской области и перечисленные в бюджет в виде налоговых поступлений. Граждане доверили нам, депутатам, распоряжение этим бюджетом, и мы не позволим тратить их как попало». Добавим, что в неофициальных разговорах депутаты выражаются еще энергичнее: «Полный бардак!» и «сорок лямов зарплаты на полтора землекопа – у них ничего не треснет?»

Напомним, планы строительства в Свердловской области особой экономической зоны появились еще при губернаторе Росселе в середине 2000-х. Поучаствовать очень хотели Boeing, Yamaha Motor Co, Rolls-Royce, и Snecma, и даже обещали вложить 12 млрд рублей. Замысел долго не могли пролоббировать на федеральном уровне, наконец, в ноябре 2010 года на Урал приехал Путин, похвалил местных промышленников и власти, и дело с мертвой точки сдвинулось. По бизнес-плану проект должен принести 179 миллиардов рублей прибыли до 2030 года. Но по факту все оказалось иначе. По сообщению управляющей компании ОЭЗ, к началу 2017 года в нее влили почти 3 млрд рублей. Предполагалось, что потенциальные инвесторы смогут запустить промышленное производство к 2019 году, а новые предприятия позволят создать 835 рабочих мест. На сегодняшний день в «долине» работают всего три резидента, а результаты деятельности таковы, что управляющая компания особой экономической зоны не может самостоятельно заработать даже на оплату труда своего генерального директора и просит денег у властей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

В Горном выбрали нового ректора. / На площади Обороны спилят полторы сотни деревьев, но взамен обещают посадить новые. / После назначения в екатеринбургский цирк нового руководителя Марчевский попал в больницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»