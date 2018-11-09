Для оптимистов не жалко: депутаты готовы дать «Титановой долине» миллиард из бюджета

Сегодня комитет по промышленной политике свердловского заксобрания со второй попытки собрался, чтобы принять заключение о деятельности особой экономической зоны «Титановая долина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз резолюцию приняли вообще без обсуждения. Председатель комитета Альберт Абзалов рассказал коллегам, что 7 ноября он и несколько депутатов из других комитетов посетили площадку «Титановой долины», а также подробно расспросили ее гендиректора Артемия Кызласова обо всех интересующих их деталях. Принять решение во вторник комитет не смог, потому что из шести его членов на «разбор полетов» с Кызласовым приехали только два, включая самого Абзалова. Поэтому сегодня комитет беспрекословно принял на веру слова председателя и проголосовал за решение, в котором предлагается: признать деятельность ОЭЗ «Титановая долина» удовлетворительной; рекомендовать правительству выделить в 2019 году «Титановой долине» на строительство инфраструктуры не менее 570 млн рублей; если доходная часть бюджета окажется больше запланированной, то выделить ОЭЗ еще 570 млн рублей; до конца 2019 года утвердить планы мероприятий по газоснабжению и энергоснабжению площадки «Уктус» (напомним, по словам Кызласова, на эти цели нужно не менее 3 млрд рублей). Самой «долине» предложено до 15 февраля представить комитету отчет об итогах 2018 года.

Добавим, что из раздаточных материалов члены комитета почерпнули немало интересных фактов. Например, оказалось, что на территории ОЭЗ есть улица Оптимистов. Хорошее название, если сопоставить его с информацией о финансировании проекта. Как сообщается в материалах комитета, общая стоимость проектирования и строительства площадок в Верхней Салде и на Уктусе – 23 млрд 241 млн рублей. Из них по состоянию на 1 ноября 2018 года профинансировано только 4 млрд 62 млн рублей – 1 млрд из федерального бюджета, 2,7 млрд из областного, 0,35 млрд – из средств УК ОЭЗ, 0,04 млрд – из внебюджетных источников. Столь малый процент исполнения связан в том числе и с тем, что федеральный бюджет, как уже писал «Новый День», после 2015 года от финансирования ОЭЗ отказался.

Компании-резиденты за все годы существования ОЭЗ инвестировали в свои проекты в общей сложности 6 млрд 775 млн рублей (заявленный объем – 22 млрд 118 млн рублей). Это уже дает представителям ТД основания говорить, что «на каждый вложенный бюджетный рубль мы привлекли два внебюджетных». Однако бюджет области пока на себя особой отдачи не ощутил. По итогам 2017 года резиденты «долины» уплатили в бюджеты всех уровней всего 102 млн рублей. Как заявил 7 ноября журналистам Артемий Кызласов, окупаемость ОЭЗ напрямую связана с особенностями налогообложения резидентов. В первые годы работы они освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт. Фактически поступления идут только от социальных налогов и НДС. Поэтому существенной прибыли в областной казне можно ждать только через несколько лет.

Екатеринбург, Верхняя Салда, служба информации

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