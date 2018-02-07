Контроль над резидентами «Титановой долины» будет ужесточен

В Свердловской области будет ужесточен контроль над резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», а в среднесрочной перспективе – создание еще одной ОЭЗ, но уже регионального значения, на горе Белой. И тем, и другим будет заниматься областное министерство инвестиций и развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Виктория Казакова, которая три месяца назад была назначена руководителем этого министерства, сегодня впервые ответила на вопросы журналистов об инвестиционных планах региона.

Отвечая на вопрос РИА «Новый День», Виктория Казакова сообщила, что после передачи последнего федерального пакета акций «Титановой долины» в собственность Свердловской области полномочия МИРа в отношении особой экономической зоны возросли. В частности, на министерство возложены полномочия контролировать, выполняются ли соглашения, которые резиденты ОЭЗ заключили при вступлении в проект. Уже сейчас запланирована проверка в отношении одного из резидентов. С теми резидентами, которые не исполняют своих обязательств, соглашения могут быть расторгнуты – такие прецеденты уже были. Но пока, по словам Казаковой, в целом они выполняются: на один рубль бюджетных инвестиций в «долине» приходится полтора внебюджетных. В 2018 году должны заработать три производства: Ural Boeing Manufacturing – совместное предприятие «ВСМПО-Ависмы» и корпорации Boeing, предприятие «Зибус» по производству хирургических инструментов и «Миникат», который будет специализироваться на режущем оборудовании. В то же время пока особых доходов «Титановая долина» не приносит. По итогам 2017 года ее налоговые и таможенные платежи принесли в бюджет только 100 млн рублей.

Несмотря на то, что первая особая экономическая зона еще не заработала в полную силу, в области уже задумались о второй. Ее отличие от первой будет в статусе: ОЭЗ регионального значения. Предполагается, что она вырастет на горнолыжном курорте «Гора Белая» и станет крупным спортивным и рекреационным центром. Презентация концепции уральским предпринимателям намечена на 13 февраля. «Наша задача – создать такие условия, которые бы стимулировали предпринимателей к тому, чтобы они создавали и объекты размещения, и объекты туристской инфраструктуры. Действительно обсуждается возможность создания особой экономической зоны регионального типа, чтобы предприниматели могли получать налоговые льготы в рамках полномочий Свердловской области. Но окончательное решение будет за губернатором», – рассказала министр. Если решение будет принято, законопроект о создании ОЭЗ регионального значения «Гора Белая» будет внесен в заксо до конца года.

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