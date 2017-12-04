Государство расхотело участвовать в судьбе «Титановой долины»

Государство в лице АО «Особые экономические зоны» приняло решение отказаться от участия в ОАО «Титановая долина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня информация об этом была рассмотрена профильным комитетом заксобрания. И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов сообщил, что в программу управления госимуществом на 2017 год вносится мероприятие по безвозмездной передаче в собственность региона 1 млн акций «Титановой долины» номинальной стоимостью 1000 рублей (33,4% уставного капитала), принадлежащих сейчас государству в лице АО «Особые экономические зоны». Таким образом, область становится единственным хозяином «Долины».

По мнению председателя комитета по промышленной политике Альберта Абзалова, новость эта для региона скорее невеселая. Передача пакета акций от Российской Федерации к субъекту может означать, что Москва полностью откажется от софинансирования особой экономической зоны, а успешно развивать ее только собственными силами у Свердловской области вряд ли получится. Уже сейчас на фоне других ОЭЗ, например, «Алабуги» в Татарстане, «Титановая долина» выглядит довольно бледно.

Напомним, в 2016 году Минэкономразвития РФ передало Свердловской области полномочия по оперативному управлению ОЭЗ «Титановая долина». К региону отошли такие процедуры, как экспертиза проектов, проведение экспертных советов и заключение соглашений о ведении промышленно-производственной деятельности. Теперь свердловские власти вправе самостоятельно отбирать потенциальных резидентов ОЭЗ и инициировать с ними соглашения.

Планы строительства в Свердловской области особой экономической зоны появились еще при губернаторе Росселе в середине 2000-х. Поучаствовать очень хотели Boeing, Yamaha Motor Co, Rolls-Royce, и Snecma, и даже обещали вложить 12 млрд рублей. Замысел долго не могли пролоббировать на федеральном уровне, наконец, в ноябре 2010 года на Урал приехал Путин, похвалил местных промышленников и власти, и дело с мертвой точки сдвинулось. По бизнес-плану проект должен принести 179 миллиардов рублей прибыли до 2030 года. Но по факту все оказалось иначе. По сообщению управляющей компании ОЭЗ, к началу этого года в нее влили почти 3 млрд рублей. Предполагалось, что потенциальные инвесторы смогут запустить промышленное производство к 2019 году, а новые предприятия позволят создать 835 рабочих мест. Пока их создано 112.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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