Депутаты потребовали урезать расходы на «Титановую долину»

Депутаты из временной согласительной комиссии по бюджету сегодня настояли на том, чтобы не указывать точный размер дополнительных инвестиций в ОЭЗ «Титановая долина». Кроме того, один из старейших депутатов потребовал урезать зарплату ее руководителям, а гендиректору рекомендовал срочно уйти в отставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутаты в очередной раз высказали представителю «Долины» и министру инвестиций Виктории Казаковой своё недовольство бесконечным выделением бюджетных денег на строительство инфраструктуры. «Мы должны рано или поздно видеть результат в виде налоговых доходов, поступающих в бюджет, пока мы этого не видим», – заявил Владимир Терешков. «Это дорогостоящая и долгоиграющая игрушка, и самое главное – что мы годами не видим конца этой игры», – добавил Виктор Якимов. «Мне это напоминает работу гипнотизера: перед нами размахивают чем-то блестящим, какими-то миллиардами рублей, и мы впадаем в анабиоз», – сравнил Вячеслав Вегнер.

Министр инвестиций и развития Виктория Казакова возразила, что сейчас останавливать инвестиции нельзя, так как первая площадка в Верхней Салде уже практически готова, а у второй, на Уктусе, уже есть якорный резидент – Уральский завод гражданской авиации.

«Решение о создании особой экономической зоны было принято правительством РФ в 2010 году. Можно обсуждать, логично было это решение или не логично, учли ли особенность размещения, рельеф местности и так далее. Но это будет не более чем обсуждение. Решение принято, особую экономическую зону надо создавать. Первая площадка наконец-то перешла в эксплуатационную фазу, территория может наконец активно развиваться. На Уктусе мы через несколько дней торжественно откроем производственную площадку. Пути назад нет», – парировала Казакова.

После долгой дискуссии депутаты пришли к следующей формулировке: «В ходе исполнения бюджета 2019 года рассмотреть возможность выделения ОЭЗ «Титановая долина» дополнительных средств на строительство инфраструктуры без указания величины». Напомним, в первой редакции проекта бюджета была заложена основная цифра в размере 570 млн рублей и дополнительная – в размере ещё 570 млн. Депутаты посчитали эту цифру чрезмерной.

Отдельное возмущение у депутатов вызвали затраты на управляющую компанию «Титановой долины», они указаны в бюджете отдельной строкой. Несмотря на заявления Виктории Казаковой, что 102 млн рублей, которые заложены сейчас в бюджете, это уже серьёзно порезанная правительством сумма, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заявил, что это слишком много. «В прошлом году мы тоже начали со ста миллионов, а потом после торгов с депутатами – у меня нет для этого других слов – дошли до сорока. Вы можете мне объяснить, что это за финансовое планирование, если сумму расходов можно безболезненно урезать в два раза?! На что они там тратят деньги, в своей управляшке? Кто проверял их расчёты? Я считаю, что такой руководитель должен добровольно сложить полномочия, не дожидаясь проверки счётной палаты», – заявил Терешков.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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