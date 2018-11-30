Три завода с улицы Оптимистов и пустующие гектары вокруг: что происходит в «Титановой долине» (ФОТО)

В Свердловской области продолжаются скандалы, связанные с обсуждением развития «Титановой долины», одного из самых неоднозначных инвестпроектов региона. Депутаты не хотят давать деньги на содержание управляющей компании за отсутствие результата. В самой УК уверены в своей эффективности. Корреспонденты РИА «Новый День» побывали на площадке под Верхней Салдой и разобрались, что удалось создать за восемь лет существования особой экономической зоны.

Экскурс в прошлое: деньги и пустота

«Титановой долине» вот-вот исполнится 8 лет – в декабре 2010 года было подписано постановление о создании под Верхней Салдой особой экономической зоны. Краткий пересказ событий в ОЭЗ за прошлые годы выглядит не очень позитивно: первые пару лет там не происходило вообще ничего, финансирования проекта не было. Потом деньги пошли, и начались громкие скандалы: о супердоходах сотрудников УК, о прокрутке денег в банках, о проверке Счетной палаты и неэффективных тратах. На земле не происходило практически ничего.

В 2016 году появился водопровод, строились сети электро- и водоснабжения, будущее здание «Боинга», а резидентом, который должен будет первым начать выпуск продукции, оказалась свежесозданная компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей «Зибус».

Настоящее: резиденты в работе, стройке и судах

Сейчас очевидно: пустырем «Титановую долину» в 2018 году назвать уже нельзя. Во-первых, здесь готова инфраструктура: все сети, подстанция, ливневка, базовая станция сотовой связи и т.д. Перед таможенной зоной парковка для легковушек и большегрузов. Асфальтированные дороги пока полностью не готовы – по словам сотрудников УК, проложено около 10 км асфальта. Но полностью асфальтировать площадку до того, как отстроятся все резиденты, и не будут – нецелесообразно. Полностью готова и действует таможня с весовым контролем.

Работают три резидента, два строятся. Трех резидентов, которые бронировали участки, но реализовывать проекты так и не начали, УК «Титановая долина» будет выгонять по суду в ближайшее время. Вопрос еще по трем резидентам, чьи проекты не стартовали, решается. Улицу, на которой находятся первые заработавшие площадки, сотрудники УК «Титановая долина» назвали улицей Оптимистов.

Таможня Весовой контроль Очистные сооружения

Ural Boeing Manufacturing

Якорный резидент «Титановой долины», совместное предприятие «Боинга» и «ВСМПО-Ависма». Открыли производство в сентябре. Здание принадлежит ВСМПО, оборудование – американской компании. Предприятие занимается обработкой титановых штамповок для гражданских самолетов «Боинг».

Фото пресс-службы ОЭЗ «Титановая долина»

Вход на территорию UBM по своим пропускам. Кстати, предполагается, что в здания на площадке ОЭЗ все будут попадать через таможню, от которой до «Боинга» далековато – но компания сделала свой отдельный вход. Для сотрудников (их более 200), многие из которых приезжают из Верхней Салды – автобусная остановка в 10 метрах от входа. Правда, строили ее не для UBM – остановку видно на старых панорамах, когда на месте завода был пустырь.

«Зибус»

Производитель хирургических инструментов и имплантов из титана. Зарегистрировано предприятие было незадолго до того, как получило статус резидента, ее исполнительный директор – Александр Дорнбуш. Компания ранее устраивала презентацию в Екатеринбурге. Но тогда директор не стал раскрывать количество заказов на продукцию, уточнить и сейчас не получилось – предприятие журналистов пускать внутрь отказалось. Но их планы известны: к 2020 году обеспечивать пятую часть потребности российского рынка нейрохирургического инструмента и имплантов, сейчас импортируется более 90 % таких изделий.

«Инструментальное производство Миникат»

Это предприятие занимается выпуском инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов: титановых и жаропрочных сплавов, нержавеющих сталей, композиционных материалов (углепластики, стеклопластики). На специальном оборудовании вытачивается фреза, после того как фреза заточена, ее отправляют в центр метрологии, который находится здесь же. Фактически компания находится на стадии открытия производства – установлена часть оборудования, продукция выпускается, но пока не на продажу, а для внутренней аттестации качества. Часть продукции будет уходить в UBM, но в целом, как рассказал руководитель производства, во фрезе завода нуждаются компании из отрасли авиастроения, автомобилестроения, медицины.

«СТОД-Урал»

Деревообрабатывающее предприятие. Конечно, к титану отношения не имеет, но в УК такому резиденту рады. Работать здесь будут около 500 человек. Пока на месте будущей деревообработки практически ничего нет, стройка начнется весной. У них будет, пожалуй, самый большой участок в «Титановой долине» – визуально на карте он занимает около трети всей остальной площадки. И к запуску СТОДа в «Титановой долине» должна появиться железная дорога, резидент согласился осесть под Салдой только при этом условии. В УК рассказали, что делать ответвление от станции Верхняя Салда до СТОДа будет РЖД – за свой счет.

Кроме СТОДа стройку весной должен начать еще один резидент.

Кроме этих объектов и инфраструктуры в «Титановой долине» есть административное здание и знаменитый инфокуб – самая первая постройка, в которую приводили потенциальных резидентов и представителей власти показать поля вокруг и рассказать, что там появится в будущем. Сейчас инфокуб стоит несколько в стороне, до таможенной зоны и, судя по всему, не очень любим сотрудниками УК.

Будущее: планы на миллиарды и аудит Счетной палаты

С одной стороны, уже видно, что из свердловской особой экономической зоны что-то получается, площадка полностью готова и работают первые резиденты. С другой – это территория с режимом свободной таможенной зоны, резиденты которой получают налоговые льготы, а работают только три компании и еще две готовы строиться.

За следующий год УК «Титановая долина» должна найти около 10 резидентов. Но это общий показатель и для площадки под Верхней Салдой, и для площадки «Уктус», которая находится в Екатеринбурге и спрос на которую значительно выше. В УК отмечают, что на «Уктус» пустят только высокотехнологичное производство, для потенциальных резидентов первой очереди ОЭЗ требования мягче.

«Титановая долина» за все годы своего существования из федерального и областного бюджета получила 3,6 млрд рублей. Резиденты к этому времени вложили 6,9 млрд рублей. В этом году предприятия, работающие в «Титановой долине», заплатили по налогам 209 млн рублей. По планам управляющей компании, к 2027 году налоговые отчисления должны составить 21 млрд рублей, из них 14 млрд рублей – по первой очереди.

На следующий год ОЭЗ попросила из бюджета 570 млн на развитие и еще более 100 млн на работу УК. Вероятно, на развитие деньги найдутся, по второй статье расходов депутаты продолжают спорить. Счетная палата заявила, что проверит деятельность Титановой долины – результаты должны быть известны в феврале 2019 года.

Остановка напротив UBM Знаменитый инфопавильон

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