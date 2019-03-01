Счетная палата России: ОЭЗ так и не стали двигателем российского экспорта

Особые экономические зоны так и не стали двигателем российского экспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федеральной Счетной палаты, к такому выводу аудиторы пришли после анализа потоков ввозимых и вывозимых товаров резидентов ОЭЗ.

«На внешние рынки товары практически не выходят, а остаются на территории ЕАЭС. В 2013-2016 гг. стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%», – заявил на коллегии аудитор Сергей Штогрин.

Всего в 2013-2017 гг. резиденты ввезли на территории ОЭЗ товары таможенной стоимостью 94,3 млрд рублей, а вывезли после завершения процедуры свободной таможенной зоны – на 44,6 млрд рублей. В 2013-2014 гг. – на этапе активного строительства промышленных объектов – преобладал ввоз оборудования (82,9%) и строительных материалов (16,1%), затем долю последних заместило сырье для производства (15,1%). С территории ОЭЗ компании-резиденты в основном вывозили продукты переработки: стекловолокно, шины, продукты фармакологии и сборочного производства.

В 2013-2016 г. наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт – вывоз продукции ОЭЗ в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. За этот период компании-резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах свыше 27 млрд рублей. В целом популярность реимпорта в 2013-2016 гг. была обусловлена юридическим статусом товаров. До 1 января 2017 г. продукция, которую произвели на территории ОЭЗ из иностранных компонентов, могла признаваться товаром Таможенного союза и быть ввезена на его территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов. С 2017 г. резиденты практически перестали использовать таможенную процедуру реимпорта, так как теперь под нее попадают лишь товары, полностью изготовленные из продукции Евразийского экономического союза.

На этом фоне Счетная палата отметила резкий спад деловой активности резидентов. В 2017 г. ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров после переработки сократился более чем в два раза. «Это говорит о том, что резиденты, по сути, использовали режим реимпорта, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства, а не для производства конкурентных товаров и вывоза их на экспорт», – заключил аудитор. «Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются», – подвел итог обсуждения председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Коллегия приняла решение направить информационные письма в ФТС России и в правительство Российской Федерации. Отчет – в палаты Федерального собрания.

Уральская ОЭЗ «Титановая долина» тоже не может похвастаться продвижением своей продукции за рубеж. Летом 2018 года, на восьмом году существования особой экономической зоны, фактически начал работу первый завод, ООО «Зибус». Предприятие занимается выпуском медицинских изделий из титана. На июньской пресс-конференции исполнительный директор компании Александр Дорнбуш заявил, что их главная цель – импортозамещение, а планов на экспорт пока нет.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

Екатеринбургские депутаты просят Госдуму решить вопрос с записью первоклассников (ФОТО). / Противники храма-на-драме подадут в суд на городскую власть. / Конкурс по выбору гендиректора «Газовых сетей» отложили почти на неделю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»