Трепанация в «Титановой долине»: в уральской ОЭЗ заработал первый завод (ФОТО)

На восьмом году существования особой экономической зоны «Титановая долина» практически начал работу первый завод, ООО «Зибус». Предприятие занимается выпуском медизделий – точнее, продукция сейчас проходит регистрацию, выпуск запланирован на третий-четвертый квартал этого года. По словам топ-менеджера компании, их продукция сэкономит 20-30 % бюджета за счет импортозамещения, но объем возможных заказов он не называет.

В Екатеринбурге сегодня прошла пресс-конференция, посвященная запуску первого производства в «Титановой долине». ООО «Зибус» представил исполнительный директор Евгений Александрович Дорнбуш, чья фамилия совпадает с фамилией главы горздрава Александра Дорнбуша.

Он рассказал кратко об истории создания компании: в декабре 2015 года ООО появилось, в апреле 2016 года была подана заявка в ОЭЗ, в августе того же года ее одобрили. По словам Дорнбуша, речи о том, что ООО создавалась под «Титановую долину», не идет – просто авторам идеи «быстро пришло решение, куда хотим идти». На территории особой экономической зоны «Зибус» сейчас ведет тестовые выпуски продукции, первые поставки запланированы на третий-четвертый квартал этого года, изделия проходят регистрацию и сертификацию. Это три группы продуктов: трефинационные буры (позволяют делать отверстия в черепе), остеотомные фрезы (инструмент в составе дрелей для сверления костей) и титановые клипсы (импланты для операции по восстановлению черепа после операции).

Компания разработала еще четыре вида продукции, но их представят в 2019 году. «Планируемые экономические показатели объекта составляют: инвестиции за 10 лет – 120,6 млн рублей, объем налоговых отчислений к 2025 году 42 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест при плановой мощности – 20, срок окупаемости 5 лет», – рассказал Дорнбуш.

Как пояснил главный хирург управления здравоохранения Екатеринбурга Алексей Столин, в первую очередь изделия, которые будет выпускать «Зибус», нужны для нейрохирургов, ортопедов, стоматологов. Сейчас инструменты из титана (а его крупнейший в мире производитель – «ВСМПО-Ависма», – прим. ред.) закупаются за рубежом, можно будет покупать и быстрее, и дешевле. Эксперты считают, что можно будет экономить до 20-30 % от нынешних затрат на оборудование.

Впрочем, возможные объемы заказов Дорнбуш комментировать не стал, так как фактически готовой продукции еще нет. «Мы можем говорить о предварительных договорах и договоренностях, которые позволяют говорить: заказы есть. Говорить о конкретике, не имея возможности медицинское изделие изготовить и продать – мне кажется, преждевременно. Мы готовы обеспечить большую долю уральского и российского рынка. А говорить о цифрах пока преждевременно», – отметил исполняющий директор компании. Планов на экспорт, по его словам, нет.

«Производство «Зибус» важно для нас не только потому, что это первое производство в «Титановой долине». Производство на сегодня всех титановых имплантов хирургических инструментов является на 100 % импортозамещающим. К 2020 году «Зибус» намерен занять одну пятую российского рынка», – отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Она напомнила, что указ о создании «Титановой долины» был подписан в 2010 году, строительство началось фактически на пустыре. На инфраструктуру было потрачено всего около 6 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд государственных денег, из них 1 млрд из бюджета области, остальное из федерального. Экономическая эффективность площадки составляет 1,8 частных рублей к 1 бюджетному рублю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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