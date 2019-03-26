Один из крупнейших резидентов «Титановой Долины» написал заявление о выходе из ОЭЗ

Завод по переработке древесины «СТОД-Урал» заявил о выходе из ОЭЗ «Титановая Долина». Сообщение об этом было направлено первому вице-губернатору Свердловской области Алексею Орлову. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», на днях Алексей Орлов получил официально письмо от гендиректора «СТОД» Александра Ебралидзе.

По данным источника агентства, бизнесмен в своем послании был краток: «Уважаемый Алексей Валерьевич. Компания приняла решение о расторжении соглашения». Причины не объяснялись, однако «СТОД-Урал» ранее заявлял, что выйдет из «Титановой Долины» из-за проблем со стыковкой железнодорожных путей. Особая экономическая зона не обеспечила техусловия для стыковки ж/д путей, временные затраты на перепроектирование делают проект для инвестора не выгодным. При этом, по данным источника, Ебралидзе ожидал звонка от Орлова – не исключено, что ситуацию могли бы урегулировать. «Однако Орлов отправил переговорщиком Кызласова (гендиректор ОЭЗ, – прим. ред), а с ним бизнесмен говорить не стал», – отметил деталь собеседник.

Дозвониться до Артемия Кызласова не удалось, его помощник сообщила, что он в командировке. Ситуацию прокомментировала руководитель управления по работе с резидентами УК «Титановая долина» Оксана Сергеева. По ее словам, утверждать, что «СТОД-Урал» выходит из «Титановой Долины» можно будет только после того, как этот факт будет официально зафиксирован – то есть представители «СТОДа», управляющей компании и правительства региона подпишут соответствующий документ. «У нас нет решения о расторжении договора», – отметила Сергеева. Она также добавила, что сейчас с РЖД продолжаются переговоры о концессии по строительству стыковки путей, ближайшее рабочее совещание будет завтра. В начале марта стороны встречались в Санкт-Петербурге, чтобы предоставить коммерсантам дорожную карту и гарантии выполнения обязательств по строительству стыковки двух участков. Однако встреча Орлова и Ебралидзе тогда не состоялась.

Добавим, «СТОД-Урал» занимает самую большую площадь на территории ОЭЗ «Титановая Долина» – около трети всей площадки. Планировалось, что работать здесь будут 900 человек. Объем инвестиций – 15 млрд рублей. Потеря такого резидента может обернуться для ОЭЗ в том числе проблемами с выполнением KPI. «Бескровным» выход из ОЭЗ для «СТОД-Урал» тоже не станет. Как пояснила Сергеева, в федеральном законодательстве прописана неустойка на случай выхода из особых экономических зон: коммерсанты должны выплатить 5 % от заявленного объема инвестиций, но не менее 5 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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