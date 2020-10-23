«Титановая долина» лишилась финского резидента с инвестициями на 850 миллионов

ОЭЗ «Титановая долина» потеряла еще одного резидента – площадку покидает финская компания по производству экологичной упаковки «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург». Инвестор планировал вложить 848 млн рублей, однако передумал размещаться в Свердловской области. Причина прекращения сотрудничества – нарушение сроков выполнения проектных и изыскательных работ и волокита с оформлением документации со стороны «Титановой долины», об этом сообщается в письме на имя гендиректора ОЭЗ Андрея Антипова.

«Сроки выполнения проектных и изыскательных работ и согласование проектной документации были нарушены, общая задержка получения документации составила около четырех месяцев. Компания не смогла своевременно получить разрешение на строительство и приступить к реализации запланированного инвестиционного проекта, а также начать строительство в июне 2020 года», – цитирует письмо РБК.

Компания не сможет запустить производство в октябре 2021 года, из-за чего потеряет прибыль, поэтому было принято решение уйти в другой регион.

В пресс-службе «Титановой долины» прокомментировали решение финской компании покинуть площадку, указав, что виноват в том числе коронавирус. «Как указано в письме, полученном накануне, на решение инвестора повлиял целый комплекс причин. Главной причиной называется общая экономическая ситуация, возникшая с пандемией ковид-19, отрицательно повлиявшая на финансовый результат практически каждой компании Свердловской области и заставившая всех оптимизировать расходы. В том числе задержка на 4 месяца сроков выполнения проектных и изыскательских работ, которая, к сожалению, также возникла у управляющей компании в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и переходом на дистанционную работу», – заявили в ОЭЗ.

Ранее «Титановую долину» покинул другой крупный резидент, деревообрабатывающая компания «СТОД-Урал» – причиной также стало несоблюдение сроков выполнения необходимых для запуска работ, тогда речь шла о стыковке ж/д путей. В конце сентября Андрей Антипов рассказал о планах по строительству третьей очереди особой экономической зоны. Она расположится неподалеку от уже существующей площадки под Верхней Салдой, которую создают с 2010 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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