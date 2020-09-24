Новый директор «Титановой долины» заявил о планах на третью очередь

Гендиректор «Титановой долины» Андрей Антипов рассказал о планах по строительству третьей очереди особой экономической зоны. Она расположится неподалеку от уже существующей площадки под Верхней Салдой, которую создают с 2010 года.

О возможном расширении «Титановой долины» Антипов сообщил в интервью «Деловому кварталу», отметив, что за нее возьмутся, когда первые две будут заполнены. «Это участок в 426 га рядом с уже действующей площадкой в Верхней Салде. А значит, там более-менее понятны коммуникации, мощности, сети, решен вопрос с газом, с электричеством. То есть каких-то супермегазатрат он не потребует. Хотя определенные сложности есть: сейчас на этом участке федеральный лес и болото, а в нем, по данным экологов, должна жить реликтовая лягушка. Живет ли она там точно, не знаем. Как только увидим, что 80% первой очереди освоены, будем проводить изыскания. Если найдем, будем уже с экологами решать, что делать. В крайнем случае, и поцеловать можно – вдруг в принцессу превратится (смеется). Лишь бы развитию ничего не мешало», – прокомментировал топ-менеджер.

Андрей Антипов стал гендиректором «Титановой долины» месяц назад, сменив на этой должности Артемия Кызласова, который находится под домашним арестом по обвинению во взяточничестве. По данным на конец 2019 года областной бюджет вложил в особую экономическую зону 3,6 млрд рублей, федеральный бюджет дал еще миллиард.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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