В ОЭЗ «Титановая долина» утвердили нового директора

Совет директоров ОАО ОЭЗ «Титановая долина» утвердил кандидатуру Андрея Антипова на пост генерального директора особой экономической зоны. Контракт с новым генеральным директором ОЭЗ «Титановая долина» будет заключен на один год, сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.

Андрей Антипов с февраля 2020 года временно исполнял обязанности генерального директора после ареста предыдущего руководителя Артемия Кызласова. Он отвечал за весь финансовый блок и развитие инфраструктуры на обеих площадках ОЭЗ – в Верхней Салде и Екатеринбурге (микрорайон Уктус), а также за привлечение резидентов.

Напомним, бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов был задержан 17 февраля в кафе бизнес-центра «Высоцкий». По версии следствия, с 2019 года топ-менеджер требовал от подрядчика взятку в размере 13 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки работ. Посредником операции выступал экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов, считают в СК. Сам Кызласов отрицает обвинения. Бывшему гендиректору ОЭЗ инкриминируется преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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