Кызласову предъявлено обвинение во взяточничестве

Бывшему генеральному директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову предъявлено обвинение в коррупционном преступлении, максимальное наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, бывшему гендиректору ОАО предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере). По версии следствия, с 2019 года топ-менеджер требовал от представителя подрядной организации взятку в размере 13 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Посредником, по версии следствия, выступал экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов.

Напомним, 17 февраля Кызласов был задержан в кафе БЦ «Высоцкий», в этом здании находится офис ОЭЗ «Титановая долина». По версии следствия, он получил крупную сумму от подрядчика Дмитрия Панова. Кызласова задержали сразу после получения денег. По версии самого Кызласова, Панов просто бросил ему сверток денег. На первом заседании суда по избранию меры пресечения свою вину Кызласов отрицал. Зато признался его предполагаемый сообщник – экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Сначала их держали в СИЗО, потом планировали отпустить под залог, сейчас они оба находятся под домашним арестом.

В начале августа ОЭЗ «Титановая Долина» объявила, что Артемий Кызласов лишился поста гендиректора. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе особой экономической зоны, Кызласов подал заявление об отставке, заседание совета директоров прошло в заочной форме, отставку приняли. Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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