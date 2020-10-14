Экс-директор «Титановой долины» и экс-замминистра останутся под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики области Михаила Шилиманова на постановления Ленинского райсуда от 30 сентября.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, и Кызласов, и Шилиманов останутся под домашним арестом до 17 ноября включительно.

Напомним, 17 февраля 2020 года Артемий Кызласов был задержан в кафе БЦ «Высоцкий», в этом здании находится офис ОЭЗ «Титановая долина». По версии следствия, он получил крупную сумму от подрядчика Дмитрия Панова. Кызласова задержали сразу после получения денег. По версии самого Кызласова, Панов просто бросил ему сверток денег. Зато признался его предполагаемый сообщник – экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Сначала их обоих держали в СИЗО, сейчас они оба находятся под домашним арестом.

19 августа Кызласову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 года топ-менеджер требовал от представителя подрядной организации взятку в размере 13 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Посредником, по версии следствия, выступал экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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