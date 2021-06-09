В деле Кызласова и Шилиманова всплыла «нецензурная переписка» (ФОТО)

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит очередное слушание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, который обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупном размере, и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова, которого следствие считает посредником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, одной из первых выступила адвокат Михаила Шилиманова. Она заявила, что ее подзащитный долгое время был знаком с Денисом Пановым – директором субподрядной организации «Проектное дело», у которого, по версии следствия, Кызласов вымогал взятку. В доказательство знакомства Панова и Шилиманова адвокат предоставила судье их совместные фотографии и некую переписку с использованием нецензурной лексики, которую суд зачитывать запретил.

Александр Акимов

Также сегодня выступил свидетель защиты – директор по организации строительства «Титановой Долины» Александр Акимов. Он пояснил, что подрядчик, компания ООО «Геолайн технологии», выполняла работу не вовремя, например, с опозданием предоставила проектную документацию, в которой к тому же были ошибки. К примеру, в документации фигурировали несуществующие размеры металлической трубы. По словам свидетеля, ситуация накалялась, и в нее поспешил вмешаться Артемий Кызласов, при этом давления на компанию он не оказывал.

Артемий Кызласов

Как уже сообщал «Новый День», допросы представителей «Титановой долины» начались еще в марте 2021 года, но по просьбе стороны защиты их закрыли от СМИ. Сегодня процесс снова открыли.

Напомним, что в 2019 году компания ООО «Геолайн технологии» заключила контракт с «Титановой долиной» на выполнение проектных работ, а после – договор субподряда с ООО «Проектное дело». Следователи считают, что Кызласов в июле 2019 года потребовал у директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в 10 миллионов за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а позже попросил еще 3 млн. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступил в качестве посредника. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. В феврале 2020 года Кызласова и Шилиманова задержали с поличным, летом предъявили обвинение.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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