Защита Кызласова закрыла процесс от СМИ: показания дают топ-менеджеры «Титановой долины»

Судебный процесс по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Михаила Шилиманова закрыли от СМИ.

Как сообщили «Новому Дню» в Октябрьском районном суде, процесс закрыли на время допроса свидетелей по просьбе защиты. Сегодня показания дают действующие топ-менеджеры особой экономической зоны.

Напомним, предыдущие заседания, где исследовались письменные материалы дела, не только были отрытыми для СМИ, но и транслировались в соцсетях.

Как уже писал «Новый День», Кызласова обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Шилиманова – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении денег. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. В феврале 2020 года Кызласова и Шилиманова задержали с поличным, летом предъявили обвинение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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