Шилиманову не дали публично изложить свою версию в деле о вымогательстве взятки директором «Титановой долины»

Судебное заседание по делу экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки, снова закрыли. Причём посреди заседания, в самый пиковый момент, когда предполагаемый посредник, бывший замминистра экономики Михаил Шилиманов, хотел рассказать о том дне, когда Кызласова задержали в кафе при передаче ему денег.

В Октябрьском районном суде сегодня дал показания экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Начало его рассказа в целом совпало с тем, что накануне говорил Кызласов. Шилиманов сам познакомил его с Дмитрием Пановым, коммерческим директором ООО «Проектное дело» (у которого, как считает следствие, Кызласов и вымогал деньги). Панов выразил желание взять субподряд в проекте по строительству ограждения для второй очереди «Титановой долины». Что и произошло, когда подряд на закупках выиграла компания «Геолайн». Панов, готовясь взять контракт, предложил Шилиманову сотрудничество, как выразился сам подсудимый, «50/50 сработать по прибыли». Но Шилиманов выбрал другую схему: у него не было денег (к тому моменту его признали банкротом), инвестировать он не будет, а поможет советами. Договорились, что от общего объема контакта бывший чиновник получит 3,5%, а это примерно 2 млн рублей.

В процессе исполнения контракта Панов говорил Шилиманову, что какие-то сотрудники «Титановой долины» вымогали у него деньги – но не называл ни фамилий, ни сумм. Кызласов тогда эту информацию опроверг, но сказал, что идет пересмотр суммы контракта – финансирование сокращали на 14 миллионов рублей. Панову тоже должны были заплатить меньше, но он надеялся, что урезание бюджета его не коснется.

В какой-то момент Шилиманов понял, что между Кызласовым и Пановым возник конфликт – например, четыре месяца решался вопрос о том, кто сделает дополнительные замеры, стоимость которых около 5 тысяч рублей, что в масштабах проекта мизер и обычно даже не обсуждается на уровне руководства. Аналогичная волокита шла и при обсуждении других деталей. Но «Проектное дело» получало деньги – около 8,5 млн рублей, долю Шилиманова переводили на карты его родственников.

Утром 17 февраля – в день задержания – Панов заехал к Шилиманову домой и сказал, что сегодня будет встреча в офисе «Титановой долины». «Если бы решался вопрос о передаче денег, что мешало бы мне потребовать их, когда он был у меня дома? Это было 17 февраля, как потом в суде выяснилось, он 14-го еще написал заявление», – сообщил Михаил Шилиманов.

На этом моменте судья объявила перерыв на час – пришло время обеда. После Шилиманов встал, чтобы продолжить рассказ и представить свою версию событий того дня. Но внезапно его адвокат заявила, что дальше в деле будет идти речь о медицинских справках, СМИ надо удалить. На соответствующий вопрос судьи Шилиманов несколько удивленно заметил, что раз такие сведения, то да, надо. Артемий Кызласов и прокурор были не против закрытия процесса. Суды могут удалять СМИ из зала на время оглашения диагнозов, а затем пускать обратно, соблюдая принцип гласности правосудия, но в данном случае журналистов удалили на все заседание. Отметим, накануне о дне задержания говорил Кызласов, судя по его речи, никаких происшествий с медицинским уклоном в тот день не было. А два дня назад показания давал отец бывшего топ-менеджера Игорь Кызласов – порядка 15 минут он рассказывал о диагнозе сына, в деталях. Журналисты находились в зале, конечно, в публикациях этой информации не было – запрещает закон.

Добавим, большая часть процесса по делу Кызласова и Шилиманова прошла за закрытыми дверями, прессу допустили в зал на допрос нескольких свидетелей, ожидалось, что допросы подсудимых также будут открытыми.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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