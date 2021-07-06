«Шилиманов – заложник ситуации»: в суде озвучили показания бизнесмена, у которого вымогали взятку

Защитники бывшего замминистра экономки Свердловской области Михаила Шилиманова считают, что тот не был пособником Артемия Кызласова, который вымогал взятку у бизнесмена Дмитрия Панова. Сегодня в суде было озвучено несколько аргументов, в том числе были зачитаны показания коммерсанта, его допрос проходил в закрытом режиме.

По словам адвоката, Шилиманов знал 44-ФЗ и понимал, что Кызласов никак не мог повлиять на приемку проекта. Плюс при нем никогда не обсуждалась передача денег. Адвокат также сообщил, что показания, которые Шилиманов дал на следующий день после задержания, 18 февраля, не стоит считать противоречащими всем остальным показаниям, они скорее были не развёрнутыми. К тому же, к моменту допроса он «не ел, не спал».

Отметим, что именно Шилиманов говорил 18 февраля, в суде в открытом заседании не озвучивалось, но на избрании меры пресечения в феврале того года Шилиманов, в отличае от Кызласова, вину признавал. Теперь же вину в пособничестве он отрицает. Адвокат зачитал показания Дмитрия Панова, которые в открытом режиме ранее не оглашались. Как оказалось, Панов говорил, что считает Шилиманова заложником ситуации, он оказался не в то время не в том месте, 17 февраля его вообще не должно было быть. Его позвал Кызласов. С Шилимановым же Панов обсуждал только технические детали проекта, за советы платил определенный процент.

Адвокат в защиту бывшего чиновника привёл также цитаты его переписки с Пановым. Так, в день встречи Кызласова и Панова 25 июня 2019 года Шилиманов писал Панову сообщение: «Не очень понимаю смысл моего сидения». В другой встрече Шилиманов уточнял, почему Панов и Кызласов не могут встретиться без него. А 17 февраля, как указала второй адвокат, Шилиманов вообще хотел уйти «поесть пельменей и выпить водки», а не оставаться на встрече. Адвокаты заявили, что даже если Шилиманов и знал о передаче денег, то не помогал их передавать и не знал, что это взятка. Приговор, по их мнению, должен быть оправдательным. Но если приговор будет обвинительным, то максимум, что мог совершить Шилиманов – это присоединение к ч.5 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), действия носят неоконченный характер. Наказание следует назначить не связанное с лишением свободы, считают защитники. Напомним, у прокурора иная точка зрения. Он считает вину Шилиманова доказанной и требует отправить подсудимого в колонию на 11 лет. Михаил Шилиманов от участия в прениях сегодня отказался.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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