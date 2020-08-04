Обвиняемого в получении взятки Артемия Кызласова уволили с должности гендиректора «Титановой долины»

Артемий Кызласов, который является фигурантом дела о получении взятки, лишился поста гендиректора ОЭЗ «Титановая долина». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе особой экономической зоны, Кызласов подал заявление об отставке, заседание совета директоров прошло в заочной форме, отставку приняли. Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Напомним, теперь уже бывший топ-менеджер «Титановой долины» 17 февраля был задержан в кафе БЦ «Высоцкий», в этом здании находится офис ОЭЗ. По версии следствия, он получил крупную сумму от подрядчика Дмитрия Панова. Кызласова задержали сразу после получения денег. По версии Кызласова, Панов просто бросил ему сверток денег. На первом заседании суда по избранию меры пресечения свою вину Кызласов отрицал. Зато признался его предполагаемый сообщник – экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. 23 июля суд изменил меру пресечения Артемию Кызласову – его выпустили из СИЗО под домашний арест.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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