Орлов: «Железнодорожная» проблема, из-за которой из «Титановой долины» грозил выйти крупный инвестор, не решена (ФОТО)

Проект по стыковке железнодорожных путей в «Титановой долине», из-за отсутствия которого площадку может покинуть крупный резидент, все еще не готов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Проблема строительства подъездных железнодорожных путей может послужить серьезным препятствием для возведения в ОЭЗ «Титановая долина» завода по переработке древесины стоимостью 15 млрд рублей («СТОД-Урал»). На совещании, которое прошло в декабре прошлого года, руководство компании «СТОД-Урал» заявило, что может отказаться от строительства в «Титановой долине» – особая экономическая зона не обеспечила техусловия для стыковки ж/д путей, перепроектирование грозит растянуться до 2023 года, что для инвестора невыгодно. Резиденту сначала пообещали представить проект буквально за неделю, затем срок сместился до 1 февраля.

Сегодня Орлов подтвердил важность резидента для региона – объем инвестиций должен составить около 15 млрд рублей, будет создано 900 рабочих мест. Все процедуры, связанные с оформлением статуса резидента, СТОДом проведены, они зарегистрированы по всем правилам. Но проблемой остается строительство подъездных железнодорожных путей. «Мы провели переговоры с РЖД, РЖД подтвердили заинтересованность в этом проекте. Сейчас работаем с Фондом моногородов по финансированию», – рассказал он.

«По точке подключения работа ведется, но вариант пока не утвержден. Должны утвердить до 1 февраля», – уточнил Орлов.

Площадка «СТОД-Урал»

Пока на месте будущей деревообработки практически ничего нет, стройка должна была начаться весной. Под нее отвели, пожалуй, самый большой участок в «Титановой долине» – визуально на карте он занимает около трети всей остальной площадки. И к запуску СТОДа в «Титановой долине» должна была появиться железная дорога, резидент согласился осесть под Салдой только при этом условии. Кроме того, для деревообработки необходима объездная дорога вокруг Нижнего Тагила – существующая дорога с таким трафиком не справится. Этот вопрос будет решаться к 2023 году по концессии, концессионер пока не называется.

Добавим, в Свердловской области все чаще руководителей областных компаний и даже министров выбирают на конкурсной основе. Будет ли аналогичный конкурс в «Титановой долине», которую с момента основания возглавляет Артемий Кызласов, Алексей Орлов прокомментировал уклончиво. «Пока у руководителя действующий контракт. Деятельность на федеральном уровне признана эффективной. Когда закончится контракт, там и посмотрим. А когда закончится контракт, сейчас сказать не готов», – сказал первый вице-губернатор.

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