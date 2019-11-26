«Титановая долина» снова вызвала спор в заксобрании: бросить – «самоубийство», а пока – «черная яма»

Выделение очередного бюджетного транша «Титановой долине» снова стало предметом жесткой дискуссии на заседании рабочей группы согласительной комиссии заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава мининвеста Виктория Казакова сообщила, что потребность в инвестициях для двух площадок «Титановой долины» оценивается в 781 млн рубль. Средства нужны для строительства новых объектов инфраструктуры, прежде всего на второй площадке, на Уктусе, – водопровода, газопровода, теплосетей и так далее.

Тогда депутаты напомнили гендиректору ОЭЗ Артемию Кызласову о средствах в размере около 1 млрд 100 млн рублей, которые еще остались на счетах компании. Кызласов в очередной раз повторил, что все эти деньги уже «отторгованы», то есть привязаны к определенным контрактам. Депутат Вячеслав Вегнер напомнил ему про «сбежавший» из долины «СТОД-Урал» и предположил, что теперь не нужно тратиться на строительство железнодорожной ветки, на чем настаивал бывший резидент. Однако Виктория Казакова возразила, что бюджетные средства были потрачены только на ПСД для создания железнодорожной ветки, а партнерство с РЖД все равно останется стратегическим, так как в нем заинтересованы другие крупные резиденты. По словам министра, РЖД готовы инвестировать в особую экономическую зону 1,8 млрд рублей.

Говоря об общей эффективности ОЭЗ, Казакова заявила, что в нее уже вложено 7,7 млрд рублей частных инвестиций, создано около 470 рабочих мест. Справку по отчислениям НДФЛ в областной бюджет она обещала представить позже. От ряда других налогов резиденты, напомним, освобождены.

Мнения депутатов на тему «давать деньги – не давать» по-прежнему были неоднозначными. Вячеслав Вегнер заявил, что всегда считал «Титановую долину» «бездонной черной ямой», а ее руководителей – любителями новых мерседесов. «А мы вам не на них деньги выделяли», – напомнил депутат.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, что выход из проекта сейчас – это «самоубийство для Свердловской области». «Надо довести до конца, но под самым строгим, строжайшим контролем, – заявил он. – Ну дайте вы нам картиночку – сколько налогов поступает в бюджет области, сколько продукции отгружено, сколько рабочих мест создано, и так по каждому году!»

Председатель промышленного комитета Альберт Абзалов согласился с коллегой и предложил формулировку, которую в прошлые годы использовал уже не раз: «В случае перевыполнения планов по доходной части бюджета Свердловской области предложить правительству Свердловской области предоставить ОЭЗ «Титановая долина» субсидии на строительство объектов инфраструктуры». «Но конкретную сумму указывать не будем», – добавил Абзалов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

«Приобретем вторичное жилье», – как будут расселять погорельцев из села Ис. / Дело уральца, отрубившего головы кошкам, будут пересматривать в областном суде (ФОТО, ВИДЕО). / «Универсиады не будет, если только Путин скажет: «Отменяем», – на Урале не переживают по поводу рекомендаций WADA. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»