Бывший идеолог мэрии займется имиджем «Титановой долины»

Вице-мэр Екатеринбурга по внутренней и информационной политике и политолог Анатолий Гагарин перешел на работу в «Титановую долину». Он стал советником по информационной политике гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова.

Как рассказал «Новому Дню» Анатолий Гагарин, к работе он уже приступил, знакомится с рабочими вопросами ОЭЗ. «Задач много, надо разобраться в ситуации, определим круг проблем, выработаем принципы работы. Если у пишущего сообщества будет понимание тенденций и того, что там происходит, привлекательность [ОЭЗ] возникнет сама собой», – прокомментировал политолог. Он отметил, что будет участвовать во встрече с журналистами, которую проведет Артемий Кызласов, – и там подробнее расскажет о планах работы. Ситуацию в «Титановой долине» он назвал позитивной.

Анатолий Гагарин занимал должность «идеологического» вице-мэра, он ушел в отставку в середине марта.

Добавим, «Титановой долине» в этом году депутаты заксобрания и минфин отказали в средствах на строительство новых объектов. Также известно, что с площадки выходит крупнейший резидент «СТОД-Урал».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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