Анатолий Гагарин объяснил причину своей отставки с поста замглавы Екатеринбурга

Бывший замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин дал комментарий по поводу своей отставки и результатов прокурорской проверки. Он подтвердил, что был директором и учредителем нескольких организаций, когда получил из мэрии приглашение занять пост.

«29 ноября 2018 года я передал управление своими фирмами другому лицу и обратился к юристам для подготовки документов о полной передаче долей в коммерческих структурах в доверительное управление. Подчеркну, что на момент трудоустройства я уже не управлял ни одним из активов, ими управлял другой человек в статусе исполняющего обязанности. Однако процесс перерегистрации занял гораздо больше времени, чем предполагал я и занимавшиеся этим юристы. На вопросы прокуратуры о своем участии в коммерческих структурах я ответил незамедлительно письменно еще в первый месяц работы в администрации города. К сожалению, согласно данным Минюста и Налоговой службы, в некоторых компаниях я до сих пор значусь директором, не участвуя в управлении и деятельности. Понимая, что это независящее от меня затянувшееся формальное состояние является нарушением закона о муниципальной службе, я незамедлительно известил Александра Высокинского о своем уходе. И он с пониманием отнесся к моему решению», – объяснил ситуацию Анатолий Гагарин.

Он добавил, что формально нужно было дождаться результатов проверки прокуратуры, поэтому об отставке не было сразу объявлено публично. «Я благодарю Александра Геннадьевича Высокинского и всех коллег за полученный опыт и желаю им удачи в осуществлении всех задуманных нами проектов», – отметил Гагарин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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