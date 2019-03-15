Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин оставил пост по собственному желанию

Анатолий Гагарин, занимавший в администрации Екатеринбурга должность замглавы по информационной и внутренней политике, уволился по собственному желанию.

О том, что Анатолий Гагарин уволился с муниципальной службы, официально стало известно сегодня. Ранее в администрации города сообщали о служебной проверке в отношении Анатолия Гагарина. По информации пресс-службы, это была «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с законодательством при обращении граждан или организаций. По некоторым данным, поводом для проверки стали претензии прокуратуры к назначению на муниципальную должность Гагарина, который на тот момент являлся учредителем нескольких коммерческих организаций.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что согласно законодательству запрещено совмещать должность на муниципальной службе с руководством в коммерческих структурах, тот факт, что компании, учредителем которых был Гагарин, по виду деятельности относятся к деятельности в сфере рекламы, информагентств, радиовещания, издания газет и т.п., может привести к возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. Кроме того, должностная инструкция заместителя главы Екатеринбурга Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась. Александр Высокинский получил представление от прокуратуры, его заму был объявлен выговор.

Анатолий Гагарин в данный момент для комментариев недоступен.

Екатеринбург, служба информации

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