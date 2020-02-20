Глава бюджетного комитета о деле Кызласова: «А мы его предупреждали!»

Председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков прокомментировал арест гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

Как заявил депутат корреспонденту РИА «Новый День», у комитета неоднократно возникали вопросы к стилю работы Кызласова – например, когда Кызласов поместил средства управляющей компании «Титановой долины» на депозиты. «Его неоднократно предупреждали, что это может плохо кончиться», – отметил Терешков, говоря именно о средствах, выделенных на обеспечение руководства управляющей компании.

Вместе с тем он считает, что на самом проекте это никак не отразится. «Он – простой управляющий. Если окажется, что проворовался, пусть отвечает. А по особой экономической зоне – есть утвержденные программы, есть закон. В проект уже вложены миллиарды рублей. С Кызласовым, без Кызласова, а продолжать надо», – сказал Терешков.

Напомним, Владимир Терешков на заседаниях своего комитета действительно неоднократно критиковал Артемия Кызласова. В то же время прошлой осенью он говорил, что выход из проекта сейчас – это «самоубийство для Свердловской области». «Надо довести до конца, но под самым строгим, строжайшим контролем, – заявил Терешков. – Ну дайте вы нам картиночку – сколько налогов поступает в бюджет области, сколько продукции отгружено, сколько рабочих мест создано, и так по каждому году!».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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