Свердловская область вложит в «Титановую долину» еще 570 млн рублей

Свердловская область инвестирует еще 570 млн рублей в ОЭЗ «Титановая долина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление о покупке акций особой экономической зоны на эту сумму было принято сегодня на заседании регионального правительства. И. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов пояснил, что эта сделка позволит продолжать развитие «Титановой долины».

Напомним, «Титановая долина» за все годы своего существования из федерального и областного бюджета получила 3,6 млрд рублей. Резиденты к этому времени вложили 6,9 млрд рублей. В 2018 году предприятия, работающие в «Титановой долине», заплатили по налогам 209 млн рублей.

По состоянию на конец ноября в ТД работают три резидента: «Боинг», «Зибус» и «Миникат», два строятся – это предприятие «СТОД-Урал» и еще один – вероятно, речь о производителе упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki.

В 2019 году планируется привлечь еще 10 резидентов.

На 2019 год ОЭЗ попросила из бюджета 570 млн на развитие и еще более 100 млн на работу УК. Первую цифру депутаты заксо осенью утвердили сразу, а по второй долго спорили. Счетная палата заявила, что проверит деятельность Титановой долины – результаты должны быть известны в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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