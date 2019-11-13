«Титановой долине» выделили деньги только на зарплату – 94 млн

В проекте областного бюджета на 2020 год в расходах на особую экономическую зону «Титановая долина» пока заложены средства только на обеспечение деятельности ее управляющей компании, в размере 94 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня замминистра финансов Наталья Вышегородская на заседании комитета заксо по промышленной политике. На строительство новых объектов инфраструктуры область финансов пока не выделяет.

Как заявил присутствовавший на заседании гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов, сейчас у «Титановой долины» осталось 1 млрд 100 млн рублей, но эти средства уже четко распределены по объектам, перекидывать их с одной площадки на другую нельзя. Часть из них придется отдать в счет исполнения ранее взятых обязательств. Из-за этого строительство инфраструктуры на второй площадке («Уктус») идет медленно. Как уже сообщал Новый День, в апреле 2019 года заявлялось, что строительство сетей там планируется завершить осенью 2020 года.

Две недели назад члены комитета побывали на площадке ОЭЗ в Верхней Салде и осмотрели цеха резидентов: АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», ООО «Инструментальное производство «Миникат», производящего режущий инструмент Minicut, ООО «Зибус», выпускающего медицинские инструменты и имплантаты для нейрохирургии. По итогам поездки парламентарии рекомендовали «Титановой долине» в срок до 17 февраля 2020 года представить в комитет информацию о достижении целевых значений показателей ее эффективности.

После окончания заседания комитета его председатель Альберт Абзалов прокомментировал «Новому Дню», что подобная ситуация наблюдалась и во время бюджетного процесса год назад. «Без зарплаты они работать не могут. Но комитет внесет предложение, чтобы инвестиции на строительство объектов инфраструктуры были выделены ОЭЗ в случае поступления в бюджет дополнительных доходов, как было в прошлом году», – пояснил он.

Напомним, во время работы над бюджетом на 2019 год ОЭЗ попросила из казны 570 млн рублей на развитие и еще более 100 млн на работу УК. Первую цифру депутаты заксо осенью утвердили сразу, а по второй долго спорили. В итоге эти деньги «Титановой долине» согласились дать только в марте.

Екатеринбург, служба информации

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