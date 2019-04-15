Канализацию ко второй площадке «Титановой долины» подведут через год

На площадке «Уктус», второй очереди ОЭЗ «Титановой долины», в этом году должно начаться строительство инженерной инфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, управляющая компания ОЭЗ планирует заменить внешний водопровод протяженностью 3,4 километра, модернизировать канализацию и построить новую насосную станцию. Также предполагается построить новую трансформаторную подстанцию в особой экономической зоне с распределительными сетями к каждому участку резидента. Строительство сетей планируется завершить осенью 2020 года.

Напомним, в январе гордума Екатеринбурга освободила «Титановую долину» от уплаты земельного налога. Льгота предоставлена на пять лет, выпадающие доходы для муниципального бюджета на этот период составят 33 миллиона рублей. Взамен, как обещает управляющая компания ОЭЗ, муниципалитет получит около 59 миллионов рублей – это будут поступления от НДФЛ за счет создания 750 новых рабочих мест. Фракция КПРФ в гордуме выступила против этого решения. «Ситуация с «Титановой долиной» меня очень удивляет. Там управляющая компания то ли обладает техникой НЛП, то ли магией. Они сейчас сосут бюджетные деньги области, не в силах сами себя обеспечить, а теперь решили присосаться к городскому бюджету. Я считаю, что это абсурд и халатное разбазаривание денег», – заявил коммунист Роман Ступников.

Екатеринбург, служба информации

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