«Титановая долина» не будет платить земельный налог в бюджет Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга освободила от уплаты земельного налога площадку «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина». Льгота предоставлена на пять лет, выпадающие доходы для муниципального бюджета на этот период составят 33 миллиона рублей. Взамен, как обещает управляющая компания ОЭЗ, муниципалитет получит около 59 миллионов рублей – это будут поступления от НДФЛ за счет создания 750 новых рабочих мест.

Сейчас на территории бывшего аэропорта «Уктус» уже начал работу Уральский завод гражданской авиации. Предприятие занимается локализацией самолетов Л-410 и является якорным резидентом второй очереди «Титановой долины». В ближайшее время на площадке планируют открыть производство еще три компании.

Предполагается, что к концу 2022 года на екатеринбургской площадке ОЭЗ будет уже 16 резидентов, а объем инвестиций составит более 8 миллиардов рублей. Как уточнил начальник городского земельного комитета Геннадий Денисов, мэрия готова ежегодно запрашивать информацию о развитии площадки и докладывать депутатам.

Фракция КПРФ в гордуме выступила против этого решения. «Ситуация с «Титановой долиной» меня очень удивляет. Там управляющая компания то ли обладает техникой НЛП, то ли магией. Они сейчас сосут бюджетные деньги области, не в силах сами себя обеспечить, а теперь решили присосаться к городскому бюджету. Я считаю, что это абсурд и халатное разбазаривание денег. Вместо освобождения от налога лучше дать им эти 6 миллионов в год как целевую субсидию, за которую нужно нести ответственность. Если потратят не туда, будет хоть возможность вернуть эти деньги обратно. А сейчас где гарантии, что будут рабочие места и поступления от НДФЛ? Мы даем льготу под честное слово, а слово они держать не умеют, как показывает пример Верхней Салды», – заявил коммунист Роман Ступников.

Его реплика возмутила единоросса Владимира Крицкого: «Что за недоверие, люди еще не начали работать, а вы уже кидаетесь словами про халатность. Такие формулировки могут давать только следственный комитет или прокуратура. Мы же депутаты, а не контролеры».

Судя по результатам голосования, большинство избранников согласились с позицией Крицкого. В поддержку налоговой льготы для «Титановой долины» высказались 27 человек, четверо голосовали против, один воздержался.

Также сегодня на заседании депутаты приняли решение освободить от уплаты земельного налога Центральный стадион на пять лет. Это было условием для получения федеральной субсидии на содержание спортивной арены. Ранее «Новый День» писал, что расходы на объект, оставшийся после футбольного чемпионата мира, составляют 230 миллионов рублей в год. Задача властей – сделать стадион к 2023 году самоокупаемым, но пока это не выходит даже в теории.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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