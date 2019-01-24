Центральный стадион смог заработать 37 млн рублей. Его содержание обходится в 230 млн

Реализация бизнес-плана по использованию «Екатеринбург Арены» в рамках наследия футбольного чемпионата мира начнется в июне 2019 года. Как сообщил заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких, на стадионе помимо футбольных матчей будут проводиться концерты, выставки и различные городские праздники, а прилегающая территория станет зоной семейного отдыха. При этом сделать безубыточным спортивный объект к 2023 году у свердловских властей пока не выходит.

Дальнейшая судьба Центрального стадиона обсуждалась сегодня на заседании бюджетной комиссии гордумы Екатеринбурга. По словам Сергея Набоких, на данный момент годовое содержание арены обходится в 230 миллионов рублей. В 2019 году эту сумму полностью субсидирует федеральный бюджет, в последующие четыре года государственная казна будет покрывать 95% расходов. При этом с июня 2019 года стадион будет находиться в собственности Свердловской области.

«Наша задача – выйти в ноль по содержанию объекта. Пока это не получается, к 2023 году остается убыток в 40 миллионов рублей. Надо понимать, что расходы будут расти из года в год из-за инфляции, но и доходы тоже. Бизнес-план еще будет корректироваться, и мы надеемся, что стадион будет зарабатывать и в плюс», – уточнил Сергей Набоких в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Пока же собственные доходы стадиона выглядит очень скромно. Как сообщила депутатам директор «Екатеринбург Арены» Оксана Тищенко, за пять месяцев 2018 года на объекте прошло более 40 мероприятий, заработок на них составил 37 миллионов рублей. «Это небольшая сумма, но арена в Екатеринбурге заработала больше остальных стадионов, построенных к чемпионату мира в других городах», – заявила руководитель спортивного объекта.

Несмотря на то что стадион заживет своей жизнью будущим летом, временные трибуны останутся на объекте еще на год. Сергей Набоких объяснил задержку работ сложностью юридических процессов передачи стадиона в областную собственность. «Демонтаж временных трибун пройдет в 2020 году, эти работы также будут профинансированы из федерального бюджета. Точную сумму пока сложно назвать, так как еще не готова проектно-сметная документация. Но это в пределах 500 миллионов рублей, как озвучивалось ранее», – рассказал областной чиновник. Пока неизвестно, каким городам достанутся приставные трибуны «Екатеринбург арены» вместимостью в 12 тысяч мест. По словам Набоких, в минспорта поступило несколько заявок от муниципалитетов, общий запрос – на 97 тысяч мест. Поэтому трибуны получат не все желающие. Напомним, ранее на часть конструкций «Екатеринбург Арены» претендовали новый стадион в Ирбите и спорткомплекс «Юность» в уральской столице.

Добавим, что сегодня бюджетная комиссия ЕГД одобрила освобождение Центрального стадиона от земельного налога на пять лет. Выпадающие доходы муниципалитета составят 1,5 миллиона рублей в год. Но фактически городской бюджет не понесет потерь, так как налоговая льгота действовала и во время реконструкции спортивной арены, пояснил председатель счетной палаты Андрей Парунин. Другие спортивные площадки Екатеринбурга, реконструированные к ЧМ, не получат льгот. Но поскольку стадионы «Калининец», СК «Урал» и «Ермак» – муниципальные объекты, их затраты на выплату земельного налога покроет городской бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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