«На самоокупаемость не вышли». Дирекция «Екатеринбург Арены» снова просит о налоговых льготах

Заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких попросил Екатеринбургскую думу освободить стадион «Екатеринбург Арена» от земельного налога на ближайшие пять лет.

Переделанный к ЧМ-2018 стадион с 2024 года не получает федерального финансирования и содержится только за счет областного бюджета. «Эксплуатация стадиона дорогая. Расходы на коммунальные услуги и зарплатный фонд постоянно растут. На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время, наверное, не выйдем», – признал замминистра на заседании бюджетной комиссии городской думы.

По данным директора «Екатеринбург Арены» Евгения Нохрина, на содержание стадиона в 2024 году из областной казны было выделено 175 миллионов рублей, при этом собственный заработок объекта к концу года должен составить 81 миллион рублей. Часть средств уходит на поддержание временных трибун (знаменитые «уши» стадиона), так как они входят в общий комплекс арены. «Временные трибуны уберут, как только будет федеральное финансирование. Но их демонтаж не сэкономит средства на эксплуатацию стадиона. Просто это будет законченный архитектурный объект. Впрочем, если появятся дополнительные площади для рекламы, на этом можно будет заработать», – отметил Нохрин.

Тем не менее, бюджетная комиссия отказалась рассматривать вопрос о предоставлении налоговой льготы стадиону, предложив вернуться к нему в 2025 году. Вице-мэр Екатеринбурга Александр Корюков недвусмысленно дал понять, что область просит налоговые льготы для арены, но при этом не выделяет деньги на софинансирование муниципальной программы «Спорт в каждый двор».

Депутат Владимир Крицкий неожиданно нашел другой корень проблемы – стадион зарабатывает недостаточно денег, потому что в России «неправильный» календарь футбольных соревнований. С 2010 года матчи национальных чемпионатов проходят по схеме «осень – весна», как в европейских лигах. «В Советском Союзе дураков не было. Они летом проводили футбольные соревнования, зимой заливали лед и проводили соревнования по хоккею с мячом. Это был наш массовый вид спорта. Почему мы поддались влиянию европейских государств? Тем более что нас исключили из всех еврокубков. Раньше еще были надежды, что мы будем играть за границей. Сейчас не играем. Пришло время ставить свои национальные интересы на первое место», – заявил Крицкий и предложил написать соответствующее обращение в федеральное правительство. Остальные депутаты скептически отнесли к этой инициативе.

Напомним, в 2019 году городская дума освободила «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога на пять лет. Тогда выпадающие доходы бюджета составили 1,5 миллиона рублей в год. В 2023 году депутаты отказались продлевать льготу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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