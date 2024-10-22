Екатеринбургский депутат назвал коллег «олигофренами» в дискуссии о спортплощадках

В Екатеринбургской думе бурно обсудили программу «Спорт в каждый двор», которая реализуется в городе пятый год. Депутаты заявили, что многие спортивные площадки по месту жительства уже выглядят обветшалыми – инвентарь и покрытие изнашиваются, ограждения ломаются, а денег на их ремонт нет.

Начальник управлению по развитию физкультуры и спорта Людмила Фитина признала, что изначально проект существовал за счет совместного финансирования из бюджетов города и Свердловской области. Однако с 2024 года Екатеринбург взял полную ответственность за содержание дворовых кортов.

«Со стороны города подавались все необходимые заявки, но область не поддержала. Перспективы софинансирования на 2025 год тоже не определены. Сейчас мы заходим в бюджетный процесс. На ремонт площадок по программе «Спорт в каждый двор» на следующий год закладывается около 100 миллионов рублей. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Когда бюджет будет принят, станет понятно, какие объекты будут отремонтированы», – сообщили Людмила Фитина на заседании городской думы.

Тимофей Жуков предложил написать обращение ЕГД свердловскому Заксобранию с просьбой выделить областные деньги на муниципальную программу, другие депутаты его поддержали.

Однако не обошлось без критики в адрес городских чиновников. Депутат Александр Колесников возмутился, что районные администрации при открытии спортивных площадок во дворах не закладывают деньги на ремонт подъездных дорог.

«Я понимаю, что в свое время депутаты-олигофрены придумали программу «Спорт в каждый двор» и остановились только на воркаутах. А немножко расширить ее нельзя? Открыли корт на Луначарского, 48, там дороги в ужасном состоянии. Что, сообразиловки не хватает чиновникам? Совсем хозяйствовать разучились? В том году на Пехотинцев, 12 сделали корт, испохабили всю дорогу. Обещали мне все сделать, до сих пор ничего нет. Я уже столько лет об этом говорю здесь!» – бушевал Колесников. Людмила Фитина пообещала донести пожелание депутата до сотрудников мэрии.

Напомним, программа «Спорт в каждый двор» появилась в 2019 году. Ее инициаторами стали депутаты Екатеринбургской думы – многие избранники использовали строительство спортивных площадок во дворах как предвыборные обещания. В 2021 году екатеринбургский проект был признан победителем на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube