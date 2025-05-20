Депутаты потребовали бюджетного финансирования благоустройства спортплощадок во дворах

Екатеринбургские депутаты заявили, что ремонт дорог и освещения рядом со спортивными площадками в жилых комплексах должны финансироваться за счет средств муниципальной программы «Спорт в каждый двор». Проект реализуется в городе уже 6 лет, но в прошлом году лишился областного финансирования.

Александр Колесников фактически обвинил чиновников мэрии в саботаже. «Я встречался с главой города. Алексей Орлов на словах поддержал мое предложение включить в программу «Спорт в каждый двор» благоустройство территорий, на которых располагаются спортивные объекты. Только на деле я ничего не вижу. Подразделениям администрации, видимо, неинтересно распоряжение мэра. Корты находятся внутри жилых комплексов, почему подъездные дороги к ним должны ремонтироваться за счет жителей?» – возмутился депутат.

Колесникова поддержали остальные коллеги по думе. Тимофей Жуков предложил детально проработать этот вопрос в рабочей группе, куда будут приглашены не только представители мэрских департаментов, но и главы районов. «Складывается такая ситуация, что мы за счет программы создаем хорошую спортивную инфраструктуру, а благоустройства рядом нет, или площадки плохо содержатся», – отметил он.

По данным финансового департамента, на 2025 год в программе «Спорт каждый двор» заложено 54 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены только на ремонт дворовых кортов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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