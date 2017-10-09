Центральный стадион Екатеринбурга возглавил рейтинг странных футбольных арен по версии The Telegraph

Известная британская газета The Telegraph составила собственный рейтинг самых странных футбольных стадионов. Вдохновили журналистов на это фотографии приставных трибун Центрального стадиона в Екатеринбурге, которые разлетелись по СМИ всего мира. «После новости о том, что этот стадион в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, мы решили посмотреть, как выглядят самые уродливые в мире спортивные стадионы», – пишет The Telegraph.

Стадион в Екатеринбурге, который уже находится в завершающей стадии реконструкции, перестраивали специально к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в следующем году. Напомним, по требованиям ФИФА, он должен вмещать 35 тысяч человек. После проведения мундиаля число кресел сократят до 23 тысяч за счет разбора приставных трибун, которые так поразили пользователей соцсетей. «Вот оно: трибуны за пределами стадиона, который будет принимать четыре матча группового этапа чемпионата мира. Совершенно беспощадно», – иронизируют британские журналисты по поводу «Екатеринбург Арены».

«И контрольный выстрел», – так издание прокомментировало фотографии крыши стадиона, сделанные с кромки поля.

На втором месте рейтинга The Telegraph оказался стадион в Дурбане (ЮАР) Moses Mabhida, построенный к ЧМ-2010. На третьем – Olympiastadion в Берлине, построенный еще во время правления Гитлера в 1936 году. На нем, кстати, снимались кадры для фильма «Олимпия» Лени Рифенштайль. Также в рейтинге кейптаунский стадион Green Point, бразильские Arena das Dunas, Arena Corinthians и Arena da Amazonia, стадионы Tegu, Jeju World Cup и Incheon Munhack в Южной Корее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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