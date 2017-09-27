«Больших нареканий нет»: комиссия FIFA начала проверку объектов ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

Инспекционная комиссия FIFA вместе с представителями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» прибыла в Екатеринбург. Это уже шестой по счету визит с ревизией в уральскую столицу, где в 2018 году пройдут игры Чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегацию возглавляют гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В состав совместной группы также вошли эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Первым делом ревизоры отправились сегодня на «Екатеринбург Арену» (так будет называться Центральный стадион во время ЧМ-2018). Там представители FIFA обсудили вопросы функционального использования помещений стадиона и прилегающей к нему территории, выделенных под парковки и временную инфраструктуру, необходимую для подготовки и проведения ЧМ-2018. Было объявлено, что в настоящее время спортивная арена готова на 90%. Всего на строительной площадке задействовано около тысячи человек. Сейчас выполняются работы, связанные с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, а также подготовкой поля к зиме. Реконструкция ЦС должна завершиться в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные матчи. Это будут игры «Урала».

Колин Смит сегодня отметил, что график строительства Центрального стадиона соблюдается. «В целом мы отмечаем хорошую динамику подготовки города к ЧМ-2018. У вас уже есть прекрасный аэропорт, достаточно гостиниц. Полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу у нас нет», – сказал он журналистам в Екатеринбурге сегодня. Он также выразил готовность приехать в Екатеринбург на тестовые матчи.

Вместе с тем инспекторы запросили общую информацию о готовности города к проведению турнира. Власти уральской столицы выступят с докладом о ходе подготовки к чемпионату мира. Ожидается, что ревизоры будут сверять текущую готовность объектов с «дорожной картой» и помечать, какие недочеты устранены, какие еще остались. В обязательную программу визита также входит анализ безопасности, транспортной инфраструктуры и логистики.

После этого ревизоры посетят Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. Завершится инспекция 5 октября на московском стадионе «Лужники».

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сегодня заявил, что количество рабочих визитов по подготовке к чемпионату будет нарастать. В текущем году этот инспекционный визит последний, еще один официальный инспекционный визит ожидается в 2018 году.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, оставив только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция ЦС постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. Кроме того, организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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