Центральный стадион в Екатеринбурге готов на 85% (ФОТО)

Центральный стадион в Екатеринбурге достроен на 85%, – об этом сообщили президенту Владимиру Путину на прошедшем в Москве заседании. Ранее ревизоры FIFA 2018 года утверждали, что арена готова на 90%.

Министр спорта РФ Павел Колобков доложил президенту России Владимиру Путину, что стадион в Екатеринбурге готов на 85%. Строительство идет в соответствии с намеченным планом и куда быстрее, чем в некоторых других городах ЧМ-2018, – отмечалось в Москве на совместном заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«В настоящее время в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге – 85 процентов, подрядчик «Синара-Девелопмент», в Ростове-на-Дону – 86 процентов, и Калининграде – 83 процента, подрядчик АО «Крокус». Достигнута строительная готовность на стадионах в Волгограде и Нижнем Новгороде – 73 процента, подрядчик АО «Стройтрансгаз», в Саранске – 67 процентов, и в Самаре – 65 процентов, подрядчик ПСО «Казань». Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре. В отношении подрядчика применены штрафные санкции, разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, и стадионы будут сданы в срок», – рассказал министр Павел Колобков.

Отметим, что в конце сентября в Екатеринбург приезжала инспекционная комиссия FIFA вместе с представителями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018». Как писал РИА «Новый День», во время ревизионного обхода стадиона было объявлено, что спортивная арена готова на 90%. Сейчас выполняются работы, связанные с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, а также подготовкой поля к зиме. Реконструкция ЦС должна завершиться в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные матчи. Это будут игры «Урала».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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