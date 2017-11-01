Неожиданно. Мутко заявил, что Екатеринбург завершил подготовку к ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что пять городов полностью завершили подготовку объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Мутко сообщил по итогам совещания с представителями городов-организаторов мирового первенства в минувший вторник, 31 октября.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», – отметил вице-премьер. Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в мае сдать все необходимые объекты FIFA, говорится сегодня на портале welcome2018.com.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, оставив только исторические стены. В их пределах возведен комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» облицован металлическими панелями, над стадионом появился навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей.

Важно отметить, что фактически реконструкция Центрального стадиона еще продолжается – там ведутся завершающие работы на фасаде и во внутренних помещениях. Екатеринбургская арена при этом возглавила рейтинг странных стадионов по версии зарубежных СМИ – именно по причине вынесенных сборно-разборных трибун.

При этом реконструкция ЦС постоянно сопровождалась скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. Кроме того, организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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