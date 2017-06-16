ГУП «Урал-2018» за 6,5 миллионов будет смотреть, как работают другие

ГУП «Урал-2018» получит более 6,5 млн рублей, наблюдая за тем, как другие готовят город к проведению мундиаля. «Спортивной прачечной» Свердловской области поручат «сбор и наблюдение» за тем, как идет подготовка к Чемпионату мира в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на сайте госзакупок появился лот «Оказание услуг для организации и проведения мероприятия – выполнение мониторинга хода реализации мероприятий по подготовке в Свердловской области проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Екатеринбург». Заказчик – ГАУ «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Условия закупки – у единственного поставщика, заказ стоимостью в шесть миллионов 671 тысячу рублей отдается ГУП «Урал-2018». Источник финансирования этой закупки – бюджет Свердловской области, при этом сроки исполнения – 31 декабря 2017 года, этот подряд завершится за полгода до того, как начнутся матчи.

В документации в целом определено, чем будет заниматься исполнитель и для чего это делается. ТЗ впечатляет обтекаемостью формулировок и скоплением канцеляризмов. «Основной целью выполнения мониторинговых мероприятий являются процесс сбора, обработки, анализа данных, исследования, планирования, оценки, разработки рекомендаций, представляемых для всех участников реализации Программы подготовки к проведению в Свердловской области чемпионата мира по футболу 2018 года (далее – Программа), а также обеспечение заинтересованных участников Программы оперативной и достоверной информацией о ходе реализации мероприятий Программы», – так указана цель работы. ГУП должен будет следить за ходом строительства стадиона и подготовкой других площадок, оценивать риски при подготовке города к мундиалю и формировать «рекомендации по повышению эффективности общего процесса реализации мероприятий для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе Екатеринбург». В основных задачах все то же: получение информации, сбор, подготовка информационных мероприятий, регистрация данных и т.д. Среди прочего указано «создание единого информационного пространства, хранение и предоставление разнородной информации для заинтересованных участников о ходе реализации подготовки к чемпионату мира в 2018 году». В техзадании не указано, каким образом будет создаваться «единое информационное пространство», не исключено, что ГУП должен будет аккумулировать на сайте некую информацию о подготовке к ЧМ.

Кстати, опыт по созданию сайта (и, главным образом, получения за это бюджетных денег) у ГУПа уже есть. «Урал-2018» потратил на создание сайта и брендбук 1,5 млн рублей, некоторые страницы на нем до сих пор не заполнены, последние новости – от сентября 2016 года. При этом позже сайт, посвященный ЧМ-2018, сделали в администрации города, он рабочий, с положенным наполнением и периодически обновляется.

Помимо упомянутого сайта, ГУП потратил 356 тысяч рублей на изготовления картонного стенда, полмиллиона – на командировки. Другой заказ, на 3 млн рублей, был размещен для создания и оформления мастер-плана развития Екатеринбурга к проведению мундиаля. Еще 4,9 миллиона рублей выделялись «на оказание услуг по доработке и развитию программного комплекса «Информационная система управления финансами». Но самой большой тратой стала покупка ГУПом коммуникаций Центрального стадиона за 85,5 млн рублей.

СМИ назвали ГУП «прачечной» или «кормушкой Куйвашева», поскольку свердловский губернатор назначил в руководство структуры «тюменских варягов». Гендиректором ГУП стал Юрий Нанака, ранее работавший в жилищно-коммунальном хозяйстве Тюменской области. Рекламщик Валерий Гылка, еще один «тюменец», приглашался ему в заместители но, видимо, не выдержав критики в свой адрес, покинул предприятие. Куратором же подготовки региона к ЧМ-2018 является член облправительства Валентин Грипас – еще один выходец из «тюменской матрешки» (считается, что Юрий Нанака – его креатура). Появление выходцев из Тюмени, «присосавшихся к «кормушке мундиаля», как выражались СМИ, вызвало волну негатива. Череда сомнительных тендеров привела к проверкам со стороны прокуратуры, МВД, ФСБ и Счетной палаты.

В феврале этого года в ГУПе сократили более половины сотрудников, работать остались 14 человек, уволили в том числе и PR-отдел, после чего общественность задалась вопросом, какую работу вообще может вести ГУП? Юрий Нанака на страницах ряда СМИ заявил, что всему виной – оптимизация. При этом, к удивлению многих, он добавил, что основной функционал организации – это не продвижение Екатеринбурга как организатора ЧМ-2018, а сопутствующие работы – установка светофоров, нанесение разметки на дорогах. В свердловском министерстве спорта нашему агентству сообщили, что продвижение мундиаля в Екатеринбурге отныне лежит на плечах волонтерского центра и отвечающих за работу со СМИ подразделений мэрии и свердловского правительства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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