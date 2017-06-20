«Это вам не садовая лужайка!»: на Центральном стадионе начали формировать поле (ФОТО)

На Центральном стадионе Екатеринбурга начались работы по формированию футбольного поля к чемпионату мира-2018. О том, какие технологии применяются для того, чтобы будущий газон мундиаля был ровным и быстро избавлялся от влаги, NDNews.ru сообщили сегодня в ГУП «Спорт-Инжиниринг», которое является застройщиком арены и подконтрольно президенту РФС Виталию Мутко.

«На фотографии можно увидеть, справа – плотное песчаное основание в форме так называемого конверта, по уклонам которого влага будет скатываться к периметру игрового поля. Сейчас строительная техника прокладывает по ширине поля дренажные траншеи. Слева мы видим, что большая часть поля уже укрыта геотекстильным полотном. Поверх него укладываются перфорированные трубы. Большая часть их уже в траншеях, а остальные пока сложены в середине поля – оранжевые. Сверху трубы засыпаются щебнем. Поэтому уже сформированные траншеи в левой части поля – серые», – отмечают в организации.

По словам представителей застройщика, вода, просачиваясь через верхние слои газонного «пирога», будет попадать через щебень в трубы и, благодаря наклону основания, стекать к периметру поля и уходить в дренажную систему. «По завершению укладки дренажного слоя строители покроют его еще одним слоем песка, в котором будут смонтированы системы подогрева, полива и т.д. Затем – еще слой песка, поверх которого уложат грунт, который засеют травой и прошьют для прочности пластиковыми элементами. Это вам не садовая лужайка!», – добавили в ГУПе.

Напомним, ранее руководитель строительной площадки «Екатеринбург-Арена» (так будет называться Центральный стадион во время ЧМ-2018) Игорь Кунгурцев заверил СМИ, что сценарий с газоном, который пришлось перестилать на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, не повторится в Екатеринбурге, несмотря на то, что всеми работами будет заниматься та же компания – «Бамард». Он заявил, что газон в Питере угробила эксплуатация, а не допущенные нарушения при его укладке и других работах по формированию поля.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока неизвестно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, остались только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция Центрального стадиона постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. Кроме того, недавно организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

Реконструкция Центрального стадиона должна завершиться в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные матчи. Это будут игры «Урала».

Фото ГУП «Спорт-Инжиниринг»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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