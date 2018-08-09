Часть временных трибун Центрального стадиона достанется Ирбиту

Часть разборных трибун Центрального стадиона планируется смонтировать на новом футбольном стадионе «Юность» в Ирбите. Муниципалитет сделал заявку на получение двух тысяч зрительских мест. Об этом заявил секретарь СРО ЕР Виктор Шептий во время рабочей поездки в Ирбит.

На временные трибуны Центрального стадиона, оставшиеся после чемпионата мира по футболу, претендует несколько городов, в том числе Екатеринбург. Ранее начальник управления по развитию спорта Людмила Фитина отмечала, что переносные зрительские места могут пригодиться стадиону «Юность» в уральской столице.

Согласно принятой федеральной концепции наследия ЧМ, демонтаж южной и северной трибун Центрального стадиона начнется не ранее 2019 года. Общая стоимость работ оценивается в 500 миллионов рублей. Федерация готова покрыть 95 % расходов от этой суммы.

Напомним, выдвижные трибуны, рассчитанные на 12 тысяч зрителей, были построены для соответствия спортивной арены требованиям FIFA.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.08.18

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