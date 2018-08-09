Футбольный стадион в Ирбите, который получит наследие ЧМ, затопило после дождя (ФОТО)

В Ирбите после проливного дождя затопило местный стадион «Юность», который накануне инспектировал руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Сейчас на спортивном объекте завершаются ремонтные работы. По словам политика, здесь должны появиться разборные трибуны «Екатеринбург Арены», оставшиеся после чемпионата мира по футболу.

Однако спустя сутки после депутатской проверки ирбитский стадион выглядит непрезентабельно. Дождь размыл поле, ливневки не справляются с потоком воды, в одном из помещений крыша дала течь. «Скоро на этот модернизируемый стадион свезут 2000 кресел с «Екатеринбург Арены». Видимо, чтобы наблюдать за плаванием в открытом футбольном поле. В корпусе, благо, куртки есть», – иронизирует местная жительница Елена Францева.

Добавим, что торжественное открытие стадиона после реконструкции запланировано на 11 августа в рамках Ирбитской ярмарки.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

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