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Понедельник, 6 августа 2018, 18:57 мск

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Федерация выделит 475 миллионов рублей на демонтаж временных трибун Центрального стадиона

Правительство России официально утвердило концепцию наследия ЧМ-2018. В документе прописаны условия передачи Центрального стадиона в собственность Свердловской области и дальнейшее использование спортивной арены.

Согласно концепции, демонтаж временных трибун «Екатеринбург Арены» начнется не ранее 2019 года. По предварительной прогнозной оценке стоимость этих работ составляет 500 миллионов рублей. Из федерального бюджета регион получит 95% процентов от этой суммы – то есть порядка 475 миллионов рублей.

Федерация также полностью компенсирует все расходы на эксплуатацию Центрального стадиона в 2019 году (ранее называлась цифра 337 миллионов рублей). С 2020 по 2023 года федеральный бюджет будет покрывать 95 процентов годового содержания арены.

Помимо прочего, концепция предусматривает дооснащение трех тренировочных площадок в Екатеринбурге – «Калининец», СК «Урал» и «Ермак». Но данных о федеральном финансировании этих объектов пока нет.

Напомним, ранее в СМИ звучала информация о том, что стоимость демонтажа может составить 1 млрд рублей. Такую цену называл президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Екатеринбург, служба информации

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