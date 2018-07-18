ФК «Урал» будет продавать билеты на временные трибуны «Екатеринбург Арены»

Екатеринбург, Июль 18 (Новый День, служба информации) ‒ Футбольный клуб «Урал» начнет новый сезон на «Екатеринбург Арене», бывшем Центральном стадионе, с которого команду временно выселили на период реконструкции. В течение трех лет «шмели» играли на Уралмаше ‒ на «СКБ-Банк-арене». Впрочем, три тестовых матча они все же провели на стадионе, открывшемся после реконструкции, минувшей весной. Первая игра в рамках нового сезона РФПЛ пройдет 28 июля. Соперниками екатеринбуржцев станут футболисты «Анжи».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Урала», продажи билетов на матч начнутся на следующей неделе. Причем продавать будут тикеты в том числе на временные трибуны, которые были построены к ЧМ-2018. Абонементы на них купить при этом нельзя, поскольку в следующем году должен начаться демонтаж конструкций.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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