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Среда, 19 сентября 2018, 10:44 мск

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Администрация Екатеринбурга заплатит 130 тысяч тому, кто снимет с фонарей флажки к ЧМ

Екатеринбург продолжают избавлять от символики ЧМ-2018. Администрация города ищет того, кто снимет с фонарей брендированные флажки.

Как сообщается в документации к аукциону на сайте госзакупок, флажки нужно будет убрать по проспекту Ленина на участке от улицы Вайнера до Московской, на Машинной, на улице Репина и на Татищева. Флажки красного и синего цветов висят на высоте 3,5-6,5 метров, всего – 305 столбов. Демонтированные флаги с кронштейнами необходимо будет вернуть в МКУ «Столица Урала».

За демонтаж флажков администрация города готова заплатить максимум 137 250 рублей. Заявки принимаются до 26 сентября. Работы надо завершить за пять дней с момента подписания контракта.

Екатеринбург, служба информации

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